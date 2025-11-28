Крайне популярные напитки вызывают сильную усталость: озвучено 5 неожиданных причин

Энергетические напитки часто воспринимаются как быстрый способ получить заряд бодрости, однако этот эффект кратковременный и часто вращается против человека. Высокое содержание сахара и кофеина в этих напитках может приводить к нарушениям сна и ощущению еще большей усталости после первоначального подъема энергии, отмечает издание Verywell Health.

Один из главных негативных эффектов – обезвоживание. Из-за стимулирующего воздействия кофеина организм тратит больше жидкости, чем получает. Основные симптомы включают сухость во рту, жажду, усталость, головные боли, темную мочу и мышечные спазмы. В более тяжелых случаях могут возникнуть головокружение, спутанность сознания, учащенное сердцебиение и невозможность мочеиспускания, предупреждает MedlinePlus.

Еще один эффект – падение уровня сахара в крови после всплеска глюкозы, что часто провоцирует реактивную гипогликемию. Она проявляется усталостью и снижением концентрации, обычно через 1–2 ч после употребления напитка.

Регулярное потребление энергетиков приводит к возникновению привыкания кофеина. При отказе или уменьшении дозы могут появиться симптомы абстиненции: раздражительность, трудности с концентрацией, сонливость, головная боль и тошнота. Со временем возникает толерантность – для поддержания эффекта человек нуждается в большем количестве кофеина, а напиток перестает действовать как стимулятор.

Еще одна проблема – нарушение цикла сна. Хотя энергетики дают временную бодрость, они способны долговременно ухудшать качество сна, что приводит к сонливости днем, бессонницей и частым ночным пробуждениям.

Энергетические напитки обычно содержат от 80 до 150 мг кофеина, а также стимуляторы, такие как таурин, глюкоза, женьшень или витамины группы B. Употреблять их следует осторожно, особенно людям с сердечными заболеваниями, гипертонией, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, тревожностью и бессонницей.

