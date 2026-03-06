logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Жовчний у плачевному стані, якщо з'явилися ці симптоми
commentss НОВИНИ Всі новини

Жовчний у плачевному стані, якщо з'явилися ці симптоми

Ранні симптоми захворювань жовчного, які часто ігнорують

6 березня 2026, 16:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Захворювання жовчного міхура часто розвиваються поступово, а ранні симптоми залишаються поза увагою. Ці ознаки можуть бути неспецифічними та нагадувати звичайні проблеми з травленням. Саме через це люди роками ігнорують небезпечні сигнали, звертаючись до лікаря вже тоді, коли біль стає інтенсивним або виникають ускладнення.

Жовчний у плачевному стані, якщо з'явилися ці симптоми

Проблеми із жовчним міхуром. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів захворювань жовчного, про які варто знати:

Дискомфорт у верхній правій частині живота — найпоширеніший ранній симптом. Біль може бути тупим або періодичним, посилюватися після вживання жирної їжі. Симптом може сигналізувати про утворення жовчних каменів, які блокують нормальний відтік жовчі.

Здуття живота та відчуття переповнення навіть після невеликої порції їжі — порушення роботи жовчного міхура впливає на процес перетравлення жирів. Це призводить до газоутворення та важкості. 

Нудота і періодичне блювання, особливо, після жирної або смаженої їжі. Коли жовч не надходить у достатній кількості до кишківника, процес травлення порушується, що провокує неприємні відчуття.

Зміни у випорожненнях — може спостерігатися світліший колір калу або поява жирного блиску. Це пояснюється недостатнім надходженням жовчі, яка відповідає за нормальне перетравлення жирів.

Серед ранніх симптомів захворювань жовчного називають легке підвищення температури та загальну слабкість. Якщо запалення жовчного міхура прогресує, ці прояви можуть посилюватися. У деяких випадках з’являється жовтуватий відтінок шкіри або білків очей, що вказує на порушення відтоку жовчі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які ранні симптоми хвороб підшлункової часто ігнорують.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини