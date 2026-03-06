logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Желчный в плачевном состоянии, если появились эти симптомы
commentss НОВОСТИ Все новости

Желчный в плачевном состоянии, если появились эти симптомы

Ранние симптомы заболеваний желчного, которые часто игнорируют

6 марта 2026, 16:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Заболевания желчного пузыря часто развиваются постепенно, а ранние симптомы остаются без внимания. Эти признаки могут быть неспецифичны и напоминать обычные проблемы с пищеварением. Именно поэтому люди годами игнорируют опасные сигналы, обращаясь к врачу уже тогда, когда боль становится интенсивной или возникают осложнения.

Желчный в плачевном состоянии, если появились эти симптомы

Проблемы с желчным пузырем. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов заболеваний желчного, о которых следует знать:

Дискомфорт в верхней правой части живота – самый распространенный ранний симптом. Боль может быть тупой или периодической, усиливаться после употребления жирной пищи. Симптом может сигнализировать об образовании желчных камней, блокирующих нормальный отток желчи.

Вздутие живота и ощущение переполнения даже после небольшой порции пищи – нарушение работы желчного пузыря влияет на процесс переваривания жиров. Это приводит к газообразованию и тяжести.

Тошнота и периодическая рвота, особенно после жирной или жареной пищи. Когда желчь не поступает в достаточном количестве в кишечник, процесс пищеварения нарушается, что провоцирует неприятные ощущения.

Изменения в стуле — может наблюдаться более светлый цвет кала или появление жирного блеска. Это объясняется недостаточным поступлением желчи, отвечающей за нормальное переваривание жиров.

Среди ранних симптомов желчного заболевания называют легкое повышение температуры и общую слабость. Если воспаление желчного пузыря прогрессирует, эти проявления могут усиливаться. В некоторых случаях появляется желтоватый оттенок кожи или глазных белков, что указывает на нарушение оттока желчи.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ранние симптомы болезней поджелудочной часто игнорируют.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости