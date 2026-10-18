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Жінкам призначають тестостерон під час менопаузи: вчені попередили про приховані ризики

Популярність гормонального лікування зростає, але науковці застерігають: його ефективність проти більшості симптомів менопаузи досі не доведена, а безпека високих доз викликає запитання

18 жовтня 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Тестостерон, який традиційно асоціюють із чоловічими гормонами, дедалі частіше призначають жінкам під час менопаузи. Прихильники такого лікування сподіваються, що воно допоможе впоратися зі втомою, погіршенням настрою та зниженням лібідо. Однак науковці попереджають: доказів користі недостатньо, а неправильне дозування може мати небажані наслідки.

Жінкам призначають тестостерон під час менопаузи: вчені попередили про приховані ризики

Ілюстрація до матеріалу про гормональну терапію під час менопаузи. Фото: AlfLucio / Pixabay

Чому популярність терапії зростає

За даними дослідження, проведеного у США, у 2025 році жінкам виписали понад 90 тисяч рецептів на тестостерон поза затвердженими показаннями. Це на 58,7% більше, ніж роком раніше. Водночас Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) не схвалило тестостерон для лікування менопаузи.

Професорка Сьюзен Девіс з Університету Монаша наголошує, що менопауза не супроводжується різким падінням рівня тестостерону. Наявні дослідження також не підтвердили, що така терапія помітно покращує пам'ять, настрій, щільність кісток або роботу м'язів.

Коли гормон може допомогти

Є певні докази користі тестостерону для жінок із розладом гіпоактивного сексуального потягу, що характеризується стійким зниженням лібідо, яке спричиняє психологічний дискомфорт. Огляд 36 рандомізованих досліджень за участю 8480 жінок виявив невелике збільшення кількості задовільних сексуальних контактів після менопаузи.

При цьому ефект залишається помірним, а тестостерон поки не схвалений FDA для такого застосування.

Які ризики викликають занепокоєння

Надмірні дози гормону можуть спричинити небажані зміни: посилений ріст волосся на обличчі й тілі, порідіння волосся на голові, огрубіння голосу та збільшення клітора. За нижчих доз також можливі акне, жирність шкіри й посилення росту волосся.

Вчені наголошують, що вплив додаткового тестостерону на серцево-судинне здоров'я та ризик раку молочної залози вивчений недостатньо. Особливе занепокоєння викликають високі дози препаратів, розроблених для чоловіків, які іноді призначають жінкам.

Очікування від терапії можуть перевищувати реальні можливості лікування. Дослідники закликають не сприймати тестостерон як універсальний засіб проти менопаузи: необхідні масштабніші дослідження, які допоможуть визначити його ефективність, безпечні дози та можливі довгострокові наслідки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені знайшли несподіваний спосіб лікування артриту



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Джерело: https://www.livescience.com/health/reproductive-health/testosterone-for-menopause-the-treatment-is-rising-in-popularity-but-does-it-work
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