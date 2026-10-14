Вчені знайшли несподіваний спосіб лікування артриту: препарат від епілепсії може відновлювати хрящі

Препарат лакосамід, який застосовують для лікування епілепсії, може отримати нове призначення — допомагати людям з остеоартритом. Дослідження американських учених показало, що він здатен не лише послаблювати біль, а й сприяти відновленню хрящової тканини. Поки що результати отримані в експериментах на мишах і клітинах людського хряща.

Новий підхід до лікування остеоартриту та відновлення хрящів. Фото: Pixabay

Як препарат впливає на суглоби

Остеоартрит розвивається, коли хрящ, який пом'якшує тертя між кістками, поступово руйнується. Наявні методи лікування допомагають контролювати біль, але не відновлюють пошкоджену тканину. У важких випадках пацієнтам може знадобитися операція із заміни суглоба.

Команда Єльської школи медицини звернула увагу на білок Nav1.7, який бере участь у передаванні больових сигналів і регулюванні роботи хрящових клітин. При остеоартриті його активність порушується, що може посилювати біль і сприяти руйнуванню хряща. Лакосамід блокує натрієві канали, пов'язані з цим білком, і в дослідах допомагав уповільнювати руйнування тканини та запускати її відновлення.

Ін'єкція може діяти довше

Дослідники також перевірили спосіб введення препарату. У мишей ін'єкція безпосередньо в уражений суглоб виявилася ефективнішою за приймання ліків усередину навіть за нижчої дози. Щоб засіб не виводився надто швидко, його помістили в гідрогель, який поступово вивільняє препарат і може підтримувати його дію протягом місяця або довше.

Однак говорити про готове лікування зарано: ефективність і безпеку підходу ще потрібно перевірити за участю людей з остеоартритом. Оскільки лакосамід уже схвалений для лікування епілепсії, шлях до клінічних випробувань для нового застосування може бути коротшим.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що до 25 мільйонів людей можуть мати цей тип діабету: чому його роками не визнавали