Женщинам назначают тестостерон во время менопаузы: ученые предупредили о скрытых рисках

Тестостерон, который традиционно ассоциируют с мужскими гормонами, все чаще назначают женщинам во время менопаузы. Сторонники такого лечения надеются, что оно поможет справиться с усталостью, ухудшением настроения и снижением либидо. Однако ученые предупреждают: доказательств пользы недостаточно, а неправильная дозировка может иметь нежелательные последствия.

Иллюстрация к материалу о гормональной терапии во время менопаузы. Фото: AlfLucio / Pixabay

Почему популярность терапии растет

По данным исследования, проведенного в США, в 2025 году женщинам выписали более 90 тысяч рецептов на тестостерон вне утвержденных показаний. Это на 58,7% больше, чем годом ранее. При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобрило тестостерон для лечения менопаузы.

Профессор Сьюзен Дэвис из Университета Монаша отмечает, что менопауза не сопровождается резким падением уровня тестостерона. Имеющиеся исследования также не подтвердили, что такая терапия заметно улучшает память, настроение, плотность костей или работу мышц.

Когда гормон может помочь

Есть определенные доказательства пользы тестостерона для женщин с расстройством гипоактивного сексуального влечения, которое характеризуется стойким снижением либидо, вызывающим психологический дискомфорт. Обзор 36 рандомизированных исследований с участием 8480 женщин выявил небольшое увеличение количества удовлетворительных сексуальных контактов после менопаузы.

При этом эффект остается умеренным, а тестостерон пока не одобрен FDA для такого применения.

Какие риски вызывают беспокойство

Избыточные дозы гормона могут вызвать нежелательные изменения: усиленный рост волос на лице и теле, поредение волос на голове, огрубение голоса и увеличение клитора. При более низких дозах также возможны акне, жирность кожи и усиление роста волос.

Ученые отмечают, что влияние дополнительного тестостерона на сердечно-сосудистое здоровье и риск рака молочной железы изучено недостаточно. Особое беспокойство вызывают высокие дозы препаратов, разработанных для мужчин, которые иногда назначают женщинам.

Ожидания от терапии могут превышать реальные возможности лечения. Исследователи призывают не воспринимать тестостерон как универсальное средство против менопаузы: необходимы более масштабные исследования, которые помогут определить его эффективность, безопасные дозы и возможные долгосрочные последствия.

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