Землю може накрити нова магнітна буря: фахівці попередили про несподіваний удар 21 листопада

Найближчими днями магнітне поле Землі загалом мало б залишатися стабільним, однак експерти вже попереджають про можливий різкий злам ситуації. За даними Британської геологічної служби, вплив попередньої корональної діри практично зійшов нанівець, швидкість сонячного вітру нормалізується — і саме в цей момент формується новий небажаний потік.

Стало відомо, коли магнітна буря може вдарити по планеті: метеочутливим радять готуватися заздалегідь

Уже 21 листопада до Землі може дістатися черговий пришвидшений струмінь сонячного вітру, який утворився внаслідок активності нової корональної діри. Це може викликати короткі магнітні збурення рівня G1 — слабкі, але достатні, щоб вплинути як на техніку, так і на метеочутливих людей.

Попри потенційний сплеск, загальна геомагнітна ситуація лишається відносно спокійною. Водночас фахівці наголошують: навіть слабкі бурі можуть викликати дискомфорт.

Магнітні бурі — це реакція магнітного поля Землі на потоки заряджених частинок від Сонця. Більшість людей не відчуває таких змін, але у чутливих можливі головний біль, підвищена втома, зміни у сні, легке погіршення самопочуття.

Техніка також може реагувати: інколи фіксуються перебої зв’язку, неточності у GPS та поодинокі збої в енергетичних системах.

Фахівці радять у такі дні пити більше води, не перевантажувати організм і дотримуватися стабільного режиму. Сонячна активність — природний процес, але завчасне попередження допомагає м’якше пережити навіть слабкі геомагнітні коливання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" публікував список продуктів, які непомітно крадуть ваш сон. Дієтологиня Меліса Мітрі пояснює, що те, що ми їмо протягом дня або безпосередньо перед сном, може суттєво впливати на якість відпочинку. Експертка назвала п’ять основних "ворогів сну", які варто обмежити, якщо вночі ви погано засинаєте або прокидаєтеся виснаженими.