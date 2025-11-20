logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Землю может накрыть новая магнитная буря: специалисты предупредили о неожиданном ударе 21 ноября
commentss НОВОСТИ Все новости

Землю может накрыть новая магнитная буря: специалисты предупредили о неожиданном ударе 21 ноября

Свежая активность Солнца может спровоцировать новые возмущения – прогноз уровня G1 уже на 21 ноября.

20 ноября 2025, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В ближайшие дни магнитное поле Земли в целом должно оставаться стабильным, однако эксперты уже предупреждают о возможном резком изломе ситуации. По данным Британской геологической службы, влияние предыдущей корональной дыры практически сошло на нет, скорость солнечного ветра нормализуется – и именно в этот момент формируется новый нежелательный поток.

Землю может накрыть новая магнитная буря: специалисты предупредили о неожиданном ударе 21 ноября

Стало известно, когда магнитная буря может ударить по планете: метеочувствительным советуют готовиться заранее

Уже 21 ноября до Земли может добраться очередная ускоренная струя солнечного ветра, образовавшаяся в результате активности новой корональной дыры. Это может вызвать короткие магнитные возмущения уровня G1 – слабые, но достаточные, чтобы повлиять как на технику, так и на метеочувствительных людей.

Несмотря на потенциальный всплеск, общая геомагнитная ситуация остается относительно спокойной. В то же время специалисты отмечают: даже слабые бури могут вызвать дискомфорт.

Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц от Солнца. Большинство людей не испытывает таких изменений, но у чувствительных возможны головные боли, повышенная усталость, изменения во сне, легкое ухудшение самочувствия.

Техника может также реагировать: иногда фиксируются перебои связи, неточности в GPS и единичные сбои в энергетических системах.

Специалисты советуют в такие дни пить больше воды, не перегружать организм и соблюдать стабильный режим. Солнечная активность – естественный процесс, но преждевременное предупреждение помогает мягче пережить даже слабые геомагнитные колебания.

Напомним, портал "Комментарии" публиковал список продуктов, которые незаметно воруют ваш сон. Диетология Мелисса Митри объясняет, что то, что мы едим в течение дня или непосредственно перед сном, может оказывать существенное влияние на качество отдыха. Экспертша назвала пять основных "врагов сна", которые следует ограничить, если ночью вы плохо засыпаете или просыпаетесь истощенными.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости