Землю может накрыть новая магнитная буря: специалисты предупредили о неожиданном ударе 21 ноября

В ближайшие дни магнитное поле Земли в целом должно оставаться стабильным, однако эксперты уже предупреждают о возможном резком изломе ситуации. По данным Британской геологической службы, влияние предыдущей корональной дыры практически сошло на нет, скорость солнечного ветра нормализуется – и именно в этот момент формируется новый нежелательный поток.

Стало известно, когда магнитная буря может ударить по планете: метеочувствительным советуют готовиться заранее

Уже 21 ноября до Земли может добраться очередная ускоренная струя солнечного ветра, образовавшаяся в результате активности новой корональной дыры. Это может вызвать короткие магнитные возмущения уровня G1 – слабые, но достаточные, чтобы повлиять как на технику, так и на метеочувствительных людей.

Несмотря на потенциальный всплеск, общая геомагнитная ситуация остается относительно спокойной. В то же время специалисты отмечают: даже слабые бури могут вызвать дискомфорт.

Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц от Солнца. Большинство людей не испытывает таких изменений, но у чувствительных возможны головные боли, повышенная усталость, изменения во сне, легкое ухудшение самочувствия.

Техника может также реагировать: иногда фиксируются перебои связи, неточности в GPS и единичные сбои в энергетических системах.

Специалисты советуют в такие дни пить больше воды, не перегружать организм и соблюдать стабильный режим. Солнечная активность – естественный процесс, но преждевременное предупреждение помогает мягче пережить даже слабые геомагнитные колебания.

