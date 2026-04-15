Завжди очікуєш найгіршого: як це зупинити

Постійне відчуття тривоги та очікування найгірших сценаріїв може бути проявом катастрофізації — когнітивного спотворення, яке впливає на психічний стан людини.

Постійний стрес, як катастрофізація

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Катастрофізація проявляється у схильності одразу уявляти найгірший розвиток подій навіть у буденних ситуаціях. Наприклад, людина може сприймати виклик до керівника як ознаку неминучого звільнення або затримку близької людини — як серйозну небезпеку.

Експерти пояснюють, що певний рівень тривоги є природним і має еволюційне походження, адже допомагав виживати. Однак проблема виникає тоді, коли така реакція стає постійною.

У цьому випадку "система виявлення загроз" починає реагувати на будь-які подразники, що виснажує психіку та може призводити до самосаботажу.

Зокрема, люди можуть уникати важливих дій через страх провалу, тим самим фактично реалізовуючи негативний сценарій.

Фахівці зазначають, що у періоди нестабільності — зокрема під час війни чи економічної кризи — рівень катастрофізації зростає через невизначеність.

Водночас важливо відрізняти її від реалістичних страхів: хвилювання у складних умовах є нормальним, але постійне очікування найгіршого — сигнал до змін.

Серед способів подолання такого стану називають перевірку реальної ймовірності подій, дистанціювання від нав’язливих думок, розвиток навичок розв’язання проблем і практики усвідомленості.

У разі, якщо тривожність стає хронічною і заважає повсякденному життю, рекомендується звернутися до фахівця.

