Завжди очікуєш найгіршого: як це зупинити

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Постійне відчуття тривоги та очікування найгірших сценаріїв може бути проявом катастрофізації — когнітивного спотворення, яке впливає на психічний стан людини.
Постійний стрес, як катастрофізація
Про це йдеться у матеріалі The Guardian.
Катастрофізація проявляється у схильності одразу уявляти найгірший розвиток подій навіть у буденних ситуаціях. Наприклад, людина може сприймати виклик до керівника як ознаку неминучого звільнення або затримку близької людини — як серйозну небезпеку.
Експерти пояснюють, що певний рівень тривоги є природним і має еволюційне походження, адже допомагав виживати. Однак проблема виникає тоді, коли така реакція стає постійною.
У цьому випадку "система виявлення загроз" починає реагувати на будь-які подразники, що виснажує психіку та може призводити до самосаботажу.
Зокрема, люди можуть уникати важливих дій через страх провалу, тим самим фактично реалізовуючи негативний сценарій.
Фахівці зазначають, що у періоди нестабільності — зокрема під час війни чи економічної кризи — рівень катастрофізації зростає через невизначеність.
Водночас важливо відрізняти її від реалістичних страхів: хвилювання у складних умовах є нормальним, але постійне очікування найгіршого — сигнал до змін.
Серед способів подолання такого стану називають перевірку реальної ймовірності подій, дистанціювання від нав’язливих думок, розвиток навичок розв’язання проблем і практики усвідомленості.
У разі, якщо тривожність стає хронічною і заважає повсякденному життю, рекомендується звернутися до фахівця.