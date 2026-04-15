Всегда ждешь самого плохого: как это остановить
Всегда ждешь самого плохого: как это остановить

Постоянный стресс может быть следствием катастрофизации — привычки ожидать худшее

15 апреля 2026, 00:40
Ткачова Марія

Постоянное чувство тревоги и ожидание худших сценариев может быть проявлением катастрофизации — когнитивного искажения, влияющего на психическое состояние человека.

Постоянный стресс как катастрофизация

Об этом говорится в материале The Guardian .

Катастрофизация проявляется в склонности сразу представлять худшее развитие событий даже в будничных ситуациях. Например, человек может воспринимать вызов к руководителю как признак неизбежного увольнения или задержку близкого человека как серьезную опасность.

Эксперты объясняют, что определенный уровень тревоги естественный и имеет эволюционное происхождение, ведь помогал выживать. Однако проблема возникает тогда, когда подобная реакция становится постоянной.

В этом случае система выявления угроз начинает реагировать на любые раздражители, что истощает психику и может приводить к самосаботажу.

В частности, люди могут избегать важных действий из-за страха провала, тем самым фактически реализуя негативный сценарий.

Специалисты отмечают, что в периоды нестабильности, в частности во время войны или экономического кризиса, уровень катастрофизации растет из-за неопределенности.

В то же время важно отличать ее от реалистичных страхов: волнение в сложных условиях нормально, но постоянное ожидание худшего — сигнал к изменениям.

Среди способов преодоления такого состояния называют проверку реальной вероятности событий, дистанцирование от навязчивых мыслей, развитие навыков решения проблем и практику осознанности.

В случае если тревожность становится хронической и мешает повседневной жизни, рекомендуется обратиться к специалисту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Норвегии зафиксировали первый в истории случай ремиссии ВИЧ после трансплантации стволовых клеток от родственника.
Мужчина жил с ВИЧ с 2006 года, а в 2017 ему диагностировали рак крови. Для лечения онкологии врачи провели пересадку костного мозга от его брата в 2020 году. Впоследствии выяснилось, что донор имеет редкую генетическую мутацию, блокирующую проникновение вируса в клетки организма.



Источник: https://www.theguardian.com/wellness/2026/apr/14/what-is-catastrophizing-how-to-stop-it
