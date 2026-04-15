Всегда ждешь самого плохого: как это остановить

Постоянное чувство тревоги и ожидание худших сценариев может быть проявлением катастрофизации — когнитивного искажения, влияющего на психическое состояние человека.

Постоянный стресс как катастрофизация

Об этом говорится в материале The Guardian .

Катастрофизация проявляется в склонности сразу представлять худшее развитие событий даже в будничных ситуациях. Например, человек может воспринимать вызов к руководителю как признак неизбежного увольнения или задержку близкого человека как серьезную опасность.

Эксперты объясняют, что определенный уровень тревоги естественный и имеет эволюционное происхождение, ведь помогал выживать. Однако проблема возникает тогда, когда подобная реакция становится постоянной.

В этом случае система выявления угроз начинает реагировать на любые раздражители, что истощает психику и может приводить к самосаботажу.

В частности, люди могут избегать важных действий из-за страха провала, тем самым фактически реализуя негативный сценарий.

Специалисты отмечают, что в периоды нестабильности, в частности во время войны или экономического кризиса, уровень катастрофизации растет из-за неопределенности.

В то же время важно отличать ее от реалистичных страхов: волнение в сложных условиях нормально, но постоянное ожидание худшего — сигнал к изменениям.

Среди способов преодоления такого состояния называют проверку реальной вероятности событий, дистанцирование от навязчивых мыслей, развитие навыков решения проблем и практику осознанности.

В случае если тревожность становится хронической и мешает повседневной жизни, рекомендуется обратиться к специалисту.

