Перший випадок у світі: прорив у лікуванні ВІЛ

У Норвегії зафіксували перший в історії випадок ремісії ВІЛ після трансплантації стовбурових клітин від родича.

Лікування ВІЛ

Чоловік жив із ВІЛ із 2006 року, а у 2017-му йому діагностували рак крові.

Для лікування онкології лікарі провели пересадку кісткового мозку від його брата у 2020 році.

Згодом з’ясувалося, що донор має рідкісну генетичну мутацію, яка блокує проникнення вірусу в клітини організму.

Після операції стан пацієнта поступово покращувався, і вже через два роки він зміг припинити прийом антиретровірусних препаратів.

Подальші дослідження показали відсутність слідів вірусу у крові, кишківнику та кістковому мозку.

Медики зазначають, що це перший випадок, коли подібна ремісія досягнута саме завдяки трансплантації від родича.

Попри успіх, експерти наголошують, що така методика залишається складною та ризикованою і наразі не може бути масовим способом лікування.

