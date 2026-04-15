Перший випадок у світі: прорив у лікуванні ВІЛ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Норвегії зафіксували перший в історії випадок ремісії ВІЛ після трансплантації стовбурових клітин від родича.
Лікування ВІЛ
Чоловік жив із ВІЛ із 2006 року, а у 2017-му йому діагностували рак крові.
Для лікування онкології лікарі провели пересадку кісткового мозку від його брата у 2020 році.
Згодом з’ясувалося, що донор має рідкісну генетичну мутацію, яка блокує проникнення вірусу в клітини організму.
Після операції стан пацієнта поступово покращувався, і вже через два роки він зміг припинити прийом антиретровірусних препаратів.
Подальші дослідження показали відсутність слідів вірусу у крові, кишківнику та кістковому мозку.
Медики зазначають, що це перший випадок, коли подібна ремісія досягнута саме завдяки трансплантації від родича.
Попри успіх, експерти наголошують, що така методика залишається складною та ризикованою і наразі не може бути масовим способом лікування.