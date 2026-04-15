Первый случай в мире: прорыв в лечении ВИЧ
Первый случай в мире: прорыв в лечении ВИЧ

В мире зафиксирован первый случай ремиссии ВИЧ после пересадки костного мозга от родственника

15 апреля 2026, 00:06
Ткачова Марія

В Норвегии был зафиксирован первый в истории случай ремиссии ВИЧ после трансплантации стволовых клеток от родственника.

Первый случай в мире: прорыв в лечении ВИЧ

Лечение ВИЧ

Мужчина жил с ВИЧ с 2006 года, а в 2017 ему диагностировали рак крови.

Для лечения онкологии врачи провели пересадку костного мозга от его брата в 2020 году.

Впоследствии выяснилось, что донор имеет редкую генетическую мутацию, блокирующую проникновение вируса в клетки организма.

После операции состояние пациента постепенно улучшалось, и уже через два года он смог прекратить прием антиретровирусных препаратов.

Последующие исследования показали отсутствие следов вируса в крови, кишечнике и костном мозге.

Медики отмечают, что это первый случай, когда подобная ремиссия достигнута благодаря трансплантации от родственника.

Несмотря на успех, эксперты подчеркивают, что такая методика остается сложной и рискованной и не может быть массовым способом лечения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой вероятности новой российской атаки уже в ближайшую ночь.
Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Норвегии в Осло. По словам главы государства, в воздушном пространстве Украины уже фиксируется значительное количество ударных дронов типа "Шахед". Он также не исключил применения ракет во время этой атаки. Президент призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Подобные предупреждения свидетельствуют о сохранении высокого уровня угрозы ракетно-дроновых атак со стороны России.



Источник: https://babel.ua/news/126239-norvezhec-uviyshov-u-remisiyu-vil-pislya-peresadki-klitin-brata-spochatku-yomu-likuvali-rak
