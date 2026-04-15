Первый случай в мире: прорыв в лечении ВИЧ

Ткачова Марія
В Норвегии был зафиксирован первый в истории случай ремиссии ВИЧ после трансплантации стволовых клеток от родственника.
Мужчина жил с ВИЧ с 2006 года, а в 2017 ему диагностировали рак крови.
Для лечения онкологии врачи провели пересадку костного мозга от его брата в 2020 году.
Впоследствии выяснилось, что донор имеет редкую генетическую мутацию, блокирующую проникновение вируса в клетки организма.
После операции состояние пациента постепенно улучшалось, и уже через два года он смог прекратить прием антиретровирусных препаратов.
Последующие исследования показали отсутствие следов вируса в крови, кишечнике и костном мозге.
Медики отмечают, что это первый случай, когда подобная ремиссия достигнута благодаря трансплантации от родственника.
Несмотря на успех, эксперты подчеркивают, что такая методика остается сложной и рискованной и не может быть массовым способом лечения.