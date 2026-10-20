Захищають мозок від хвороби Альцгеймера: вчені виявили несподівану користь пробіотиків

Пробіотики зазвичай пов'язують із травленням, проте їхній вплив може бути значно ширшим. Науковці досліджують, як бактерії кишківника взаємодіють із мозком і чи здатні зміни кишкової мікрофлори допомогти зберегти пам'ять та інші когнітивні функції з віком.

Пробіотики та здоров'я мозку: дослідження можливого впливу мікрофлори кишківника на пам'ять. Фото: jhenning / Pixabay

Зв'язок між кишківником і мозком

Кишківник і мозок постійно обмінюються сигналами через складну систему взаємодії, яку називають віссю "кишківник — мозок". Важливу роль у цьому процесі відіграє мікробіом — сукупність мікроорганізмів, що живуть у травній системі. Вони виробляють речовини, здатні впливати на запальні процеси, імунітет та роботу нервової системи.

Дослідники припускають, що підтримання різноманітності кишкових бактерій може сприяти збереженню когнітивного здоров'я. Зокрема, пробіотики містять живі мікроорганізми, які за певних умов можуть позитивно впливати на склад кишкової мікрофлори.

Що показують наукові дані

Огляд клінічних досліджень, опублікований у журналі Nutrition Research у 2026 році, охопив 15 досліджень за участю 4275 дорослих віком від 45 років. Науковці аналізували різні способи впливу на мікробіом, зокрема пробіотики, пребіотики та зміни харчування. У частині досліджень такі втручання були пов'язані з кращими показниками пам'яті, мислення та інших когнітивних функцій. Найперспективніші результати спостерігали на ранніх стадіях порушень.

Чому потрібні подальші дослідження

Попри обнадійливі результати, науковці наголошують: поки що немає достатніх доказів, що пробіотики можуть запобігти хворобі Альцгеймера або зупинити її розвиток. Ефект залежить від конкретного втручання, а результати невеликих досліджень не можна автоматично поширювати на всіх людей.

Подальші масштабні випробування допоможуть з'ясувати, які саме бактерії та механізми можуть підтримувати здоров'я мозку. Поки що пробіотики варто розглядати як перспективний напрям досліджень, а не як доведений спосіб профілактики деменції.

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