Защищают мозг от болезни Альцгеймера: ученые выявили неожиданную пользу пробиотиков

Пробиотики обычно связывают с пищеварением, однако их влияние может быть гораздо шире. Ученые исследуют, как бактерии кишечника взаимодействуют с мозгом и способны ли изменения кишечной микрофлоры помочь сохранить память и другие когнитивные функции с возрастом.

Пробиотики и здоровье мозга: исследования возможного влияния микрофлоры кишечника на память. Фото: jhenning / Pixabay

Связь между кишечником и мозгом

Кишечник и мозг постоянно обмениваются сигналами через сложную систему взаимодействия, которую называют осью "кишечник — мозг". Важную роль в этом процессе играет микробиом — совокупность микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе. Они вырабатывают вещества, способные влиять на воспалительные процессы, иммунитет и работу нервной системы.

Исследователи предполагают, что поддержание разнообразия кишечных бактерий может способствовать сохранению когнитивного здоровья. В частности, пробиотики содержат живые микроорганизмы, которые при определенных условиях могут положительно влиять на состав кишечной микрофлоры.

Что показывают научные данные

Обзор клинических исследований, опубликованный в журнале Nutrition Research в 2026 году, охватил 15 исследований с участием 4275 взрослых в возрасте от 45 лет. Ученые анализировали различные способы воздействия на микробиом, в том числе пробиотики, пребиотики и изменения в питании. В некоторых исследованиях такие вмешательства были связаны с улучшением показателей памяти, мышления и других когнитивных функций. Наиболее перспективные результаты наблюдались на ранних стадиях нарушений.

Почему необходимы дальнейшие исследования

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые подчеркивают: пока нет достаточных доказательств того, что пробиотики могут предотвратить болезнь Альцгеймера или остановить ее развитие. Эффект зависит от конкретного вмешательства, а результаты небольших исследований нельзя автоматически распространять на всех людей.

Дальнейшие масштабные испытания помогут выяснить, какие именно бактерии и механизмы могут поддерживать здоровье мозга. Пока пробиотики стоит рассматривать как перспективное направление исследований, а не как доказанный способ профилактики деменции.

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