Дешеві ліки від глистів проти раку легень: учені виявили несподіваний ефект

Недорогий препарат проти паразитів може допомогти боротися з раком легень, який перестав реагувати на певні ліки. Дослідники виявили, що поєднання двох препаратів зменшувало життєздатність стійких до лікування ракових клітин і сповільнювало ріст пухлин у мишей. Водночас результати поки що не доводять ефективності такого підходу для людей.

Учені досліджують, чи може поєднання препаратів допомогти в боротьбі з раком легень, стійким до лікування. Фото: Pexels

Як діють два препарати

У дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, науковці поєднали гефітиніб — препарат для таргетної терапії раку — з мебендазолом, який застосовують проти паразитичних червів.

Гефітиніб блокує сигнали, що стимулюють розмноження певних ракових клітин. Проте з часом пухлина може виробити стійкість до лікування. Мебендазол впливає на внутрішні структури клітин, необхідні для їхнього поділу. Учені припустили, що одночасна дія двох засобів створить додаткове навантаження на ракові клітини.

Що показали експерименти

У лабораторних дослідах комбінація препаратів знизила життєздатність стійких до гефітинібу клітин приблизно до 38% від рівня контрольної групи. Для порівняння, за використання лише гефітинібу цей показник становив близько 93%.

Потім дослідники перевірили підхід на мишах із пухлинами, сформованими з людських ракових клітин. У групі без лікування пухлинам потрібно було в середньому 6,2 дня, щоб подвоїтися в розмірі. За поєднання двох препаратів цей період зріс до 25 днів.

Чи допоможе це людям

Попри обнадійливі результати, пухлини не зникли повністю. Науковцям ще належить перевірити безпеку комбінації, ефективні дози та її дію на інші типи пухлин. Також важливо з'ясувати, чи зможе мебендазол допомогти за стійкості до новіших протипухлинних препаратів.

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