Забудьте про тривожність: ця порада лікаря точно змусить вас здивуватися

Сучасне життя часто супроводжується щоденним стресом та безпричинною тривожністю, яка стає проблемою для багатьох людей. Однак британська сімейна лікарка Радж Арора запропонувала несподіваний спосіб, який допомагає швидко зменшити нервове напруження без застосування ліків. За словами медички, певний вид солодощів може стати корисним інструментом для заспокоєння, про що повідомляє видання The Mirror.

Фото: з відкритих джерел

Радж Арора пояснює, що кислі цукерки або льодяники можуть відволікти від нападів тривоги та знизити рівень стресу.

"Це дійсно допомагає, якщо відчуваєте неспокій. Головна ідея полягає у сенсорному досвіді: кислі смаколики змушують мозок переключити увагу з тривожних думок на відчуття у роті", — говорить лікарка.

Вона водночас підкреслює, що такий метод не є лікуванням тривожності і не замінює професійної допомоги

"Цукерки містять багато обробленого цукру і вживання їх у великій кількості не корисне для здоров’я. Тому це має бути лише короткостроковим способом зменшення напруження", — застерігає Радж.

Пояснюючи ефективність підходу, медичка зазначає, що перемикання уваги мозку допомагає зменшити відчуття тривоги. Замість того щоб концентруватися на стресі, людина фокусується на смаку і відчуттях у роті.

Якщо кислі солодощі не допомагають, Радж Арора радить застосовувати "техніку заземлення". Цей метод допомагає відволіктися від тривожних думок за допомогою фізичних відчуттів. Серед практичних рекомендацій лікарка пропонує:

· Вийти на вулицю та ступати по траві;

· Тупотіти ногами по землі;

· Тримати у руках лід;

· Використовувати дихальні вправи для заспокоєння.

Лікарка наголошує, що ці способи лише допомагають зменшити симптоми стресу, але якщо тривога стає регулярною або сильною, обов’язково потрібно звернутися до свого сімейного лікаря для професійної підтримки.

Як вже писали "Коментарі", нове дослідження показало, що регулярне помірне споживання кави може подовжити життя на кілька років. Згідно з даними, любителі кави можуть жити в середньому на п’ять років довше, ніж ті, хто взагалі уникає цього напою, повідомляє The Independent.