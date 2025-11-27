Забудьте о тревожности: этот совет врача точно заставит вас удивиться

Современная жизнь часто сопровождается ежедневным стрессом и беспричинной тревожностью, которая становится проблемой для многих людей. Однако британский семейный врач Радж Арора предложил неожиданный способ, который помогает быстро снизить нервное напряжение без применения лекарств. По словам медички, определенный вид сладостей может оказаться полезным инструментом для успокоения, о чем сообщает издание The Mirror.

Радж Арора объясняет, что кислые конфеты или леденцы могут отвлечься от приступов тревоги и снизить уровень стресса.

"Это действительно помогает, если чувствуете беспокойство. Главная идея заключается в сенсорном опыте: кислые вкусности заставляют мозг переключить внимание с тревожных мыслей на ощущение во рту", — говорит врач.

Она одновременно подчеркивает, что такой метод не является лечением тревожности и не заменяет профессиональную помощь

"Конфеты содержат много обработанного сахара и употребление их в большом количестве не полезно для здоровья. Поэтому это должно быть лишь краткосрочным способом уменьшения напряжения", — предостерегает Радж.

Объясняя эффективность подхода, врач отмечает, что переключение внимания мозга помогает уменьшить ощущение тревоги. Вместо того чтобы сконцентрироваться на стрессе, человек фокусируется на вкусе и ощущениях во рту.

Если кислые сладости не помогают, Радж Арора советует применять "технику заземления". Этот метод помогает отвлечься от тревожных мыслей с помощью физических ощущений. Среди практических рекомендаций врач предлагает:

· Выйти на улицу и ступать по траве;

· Топать ногами по земле;

· Держать в руках лед;

· Использовать дыхательные упражнения для успокоения.

Врач отмечает, что эти способы лишь помогают уменьшить симптомы стресса, но если тревога становится регулярной или сильной, обязательно нужно обратиться к своему семейному врачу для профессиональной поддержки.

