Нова властивість кави шокувала досвідчених вчених: несподіване відкриття

Нове дослідження показало, що регулярне помірне споживання кави може подовжити життя на кілька років. Згідно з даними, любителі кави можуть жити в середньому на п’ять років довше, ніж ті, хто взагалі уникає цього напою, повідомляє The Independent.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці наголошують, що позитивний ефект спостерігається при вживанні не більше чотирьох чашок на день або еквіваленті 400 мг кофеїну. Саме така кількість може уповільнювати біологічне старіння через вплив на теломери — захисні структури на кінцях хромосом, які оберігають їх від ушкоджень. Коротші теломери пов’язують із підвищеним ризиком вікових захворювань і вважають маркером клітинного старіння.

Дослідження показало, що у помірних дозах кава має антиоксидантний і протизапальний ефект, який може сповільнювати процес старіння. Водночас надмірне споживання напою, понад п’ять чашок на день, здатне негативно впливати на клітини, спричиняючи їхнє пошкодження.

Учені досліджували зразки крові учасників і вимірювали довжину теломер у лейкоцитах. У тих, хто випивав до чотирьох чашок кави на день, теломери були довшими, що відповідає біологічному віку приблизно на п’ять років молодшому, ніж у людей, які не пили каву.

Автори дослідження припускають, що користь кави пов’язана з її антиоксидантними властивостями, які захищають клітини від оксидативного стресу та запальних процесів — ключових чинників прискореного старіння.

Експерти звертають увагу, що кава містить багато різних сполук, включаючи кофеїн, і ефект може залежати від конкретного складу напою та дози. Тому подальші дослідження потрібні для точного визначення механізмів її впливу на довголіття.

