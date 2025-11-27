Ці традиційні звички у харчуванні призводять до небезпечної хвороби: що варто знати

Цукровий діабет належить до найбільш поширених хронічних недуг сучасної людини. Його часто називають хворобою цивілізації та навіть неофіційною неінфекційною "епідемією" XXI століття. В Україні ця патологія посідає третю позицію за поширеністю, поступаючись лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням.

Численні повсякденні харчові звички можуть суттєво підвищувати ризик виникнення діабету другого типу. Згідно з результатами дослідження, оприлюдненого Національним центром біотехнологічної інформації (NCBI), саме нездоровий раціон у поєднанні з недостатньою фізичною активністю є головним драйвером стрімкого зростання кількості діагностованих випадків.

До поведінкових факторів, що найчастіше сприяють розвитку діабету, експерти відносять пропуск сніданків, значне споживання рафінованих вуглеводів і солодощів, звичку їсти пізно ввечері, низький рівень клітковини у щоденному меню, а також регулярне вживання підсолоджених напоїв.

Окрему увагу медики приділяють шкідливості нічних прийомів їжі. Увечері організм гірше регулює рівень глюкози, тому калорійна їжа перед сном здатна спричиняти метаболічні порушення.

Не менш важливою є й достатня кількість клітковини в раціоні. Харчові волокна уповільнюють засвоєння цукру та допомагають підтримувати рівень глюкози в межах норми. Найкориснішими її джерелами вважаються овочі, цільнозернові вироби, бобові та фрукти.

Найпоширеніші симптоми діабету включають:

· постійну спрагу;

· часте сечовипускання;

· надмірний апетит або відчуття голоду;

· немотивоване схуднення чи, навпаки, збільшення ваги;

· швидку втомлюваність.

Традиційно виділяють три основні форми цього захворювання:

· діабет першого типу, який потребує постійного введення інсуліну;

· діабет другого типу, що не є інсулінозалежним;

· гестаційний діабет — розвивається виключно під час вагітності.

