Эти традиционные привычки в питании приводят к опасной болезни: что следует знать

Сахарный диабет относится к наиболее распространенным хроническим недугам современного человека. Его часто называют болезнью цивилизации и даже неофициальной неинфекционной эпидемией XXI века. В Украине эта патология занимает третью позицию по распространенности, уступая только сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Фото: из открытых источников

Многочисленные обычные пищевые привычки могут существенно повышать риск возникновения диабета второго типа. Согласно результатам исследования, обнародованного Национальным центром биотехнологической информации (NCBI), именно больной рацион в сочетании с недостаточной физической активностью является главным драйвером стремительного роста количества диагностированных случаев.

К поведенческим факторам, наиболее часто способствующим развитию диабета, эксперты относят пропуск завтраков, значительное потребление рафинированных углеводов и сладостей, привычку есть поздно вечером, низкий уровень клетчатки в ежедневном меню, а также регулярное употребление подслащенных напитков.

Отдельное внимание медики уделяют вреду ночных приемов пищи. Вечером организм хуже регулирует уровень глюкозы, поэтому калорийная пища перед сном способна вызывать метаболические нарушения.

Не менее важно и достаточное количество клетчатки в рационе. Пищевые волокна замедляют усвоение сахара и помогают поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы. Наиболее полезными ее источниками считаются овощи, цельнозерновые изделия, бобовые и фрукты.

Наиболее распространенные симптомы диабета включают в себя:

· постоянную жажду;

· частое мочеиспускание;

· чрезмерный аппетит или чувство голода;

· немотивированное похудение или, напротив, увеличение веса;

· быструю утомляемость.

Традиционно выделяют три основных формы этого заболевания:

· диабет первого типа, требующий постоянного введения инсулина;

· диабет второго типа, не инсулинозависимый;

· гестационный диабет – развивается исключительно во время беременности.

Как уже писали "Комментарии", Специалисты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что люди, проводящие на работе более 49 часов еженедельно, чаще обращаются к алкоголю, чем работающие стандартные 40 часов. Чрезмерная занятость или привычка постоянно задерживаться после рабочего дня постепенно формирует склонность к увеличенному потреблению спиртного, как свидетельствуют данные клинического исследования.