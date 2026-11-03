Забудьте про постійно високий тиск: 5 простих способів його знизити

Високий артеріальний тиск часто залишається непоміченим, оскільки зазвичай не має виражених симптомів. Водночас гіпертонія підвищує ризик серцевого нападу, інсульту та передчасної смерті.

Артеріальний тиск. Ілюстративне фото

Лікар загальної практики Амір Хан поділився п’ятьма способами, які допоможуть підтримувати тиск на здоровому рівні, пише Express. За даними дослідження Оксфордського університету, у якому взяли участь 1,4 млн дорослих, більшість людей в Англії з підвищеним тиском навіть не знають про свій стан. Крім того, лише приблизно половина пацієнтів, які отримують лікування у сімейних лікарів, контролюють артеріальний тиск.

Доктор Амір Хан опублікував в Instagram рекомендації щодо контролю тиску. Він наголосив, що ці поради є доповненням до лікування, а призначені препарати потрібно приймати відповідно до вказівок лікаря.

1. Скоротити кількість солі

Перша рекомендація — споживати не більше шести грамів солі на день, тобто приблизно одну рівну чайну ложку. При цьому значна частина солі вже міститься у звичних продуктах.

Лікар радить не досолювати страви, а використовувати перець, трави та спеції. Також варто обирати консерви у воді, а не в солоному розсолі, та купувати несолоні горіхи.

2. Додати до раціону продукти з калієм

Калій допомагає ниркам виводити надлишок натрію із крові, що сприяє зниженню артеріального тиску.

Серед продуктів, які природним чином містять цей елемент, Амір Хан назвав помідори, банани, нектарини, ківі, моркву та шпинат.

Водночас людям із захворюваннями нирок потрібно бути особливо обережними: порушення роботи цих органів може заважати правильному виведенню калію.

3. Регулярно рухатися

Фізична активність допомагає підтримувати гнучкість кровоносних судин. Вони мають розширюватися та звужуватися, забезпечуючи нормальний кровотік по всьому тілу.

Лікар радить обрати заняття, яке приносить задоволення, і зробити його регулярною частиною життя.

4. Відмовитися від куріння та обмежити алкоголь

За словами Аміра Хана, куріння негативно впливає на стан кровоносних судин і може сприяти підвищенню тиску. Вживання алкоголю також тісно пов’язане з гіпертонією.

5. Підтримувати здорову вагу

Остання рекомендація лікаря — досягти здорової ваги. Особливу увагу він звернув на надлишкову вагу в ділянці талії.

За словами Хана, додаткові жирові клітини можуть виділяти гормони, які підвищують артеріальний тиск.

Лікар наголошує: перед змінами в харчуванні чи способі життя варто проконсультуватися з медичним фахівцем, щоб переконатися, що ці рекомендації підходять саме вам.

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