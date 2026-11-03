Забудьте о постоянно высоком давлении: 5 простых способов его снизить

Высокое артериальное давление часто остается незамеченным, поскольку обычно не имеет выраженных симптомов. В то же время гипертония повышает риск сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти.

Артериальное давление. Иллютративное фото

Врач общей практики Амир Хан поделился пятью способами, которые помогут поддерживать давление на здоровом уровне. По данным исследования Оксфордского университета, в котором приняли участие 1,4 млн взрослых, большинство людей в Англии с повышенным давлением даже не знают о своем состоянии. Кроме того, лишь около половины пациентов, получающих лечение у семейных врачей, контролируют артериальное давление.

Доктор Амир Хан опубликовал в Instagram рекомендации по контролю давления. Он подчеркнул, что эти советы являются дополнением к лечению, а назначенные препараты следует принимать в соответствии с указаниями врача.

1. Сократить количество соли

Первая рекомендация – потреблять не более шести граммов соли в день, то есть примерно одну ровную чайную ложку. При этом значительная часть соли уже содержится в привычных продуктах.

Врач советует не досаливать блюда, а использовать перец, травы и специи. Также следует выбирать консервы в воде, а не в соленом рассоле, и покупать несоленые орехи.

2. Добавить в рацион продукты с калием

Калий помогает почкам выводить избыток натрия из крови, что способствует снижению артериального давления.

Среди продуктов, естественным образом содержащих этот элемент, Амир Хан назвал помидоры, бананы, нектарины, киви, морковь и шпинат.

В то же время, людям с заболеваниями почек нужно быть особенно осторожными: нарушение работы этих органов может мешать правильному выведению калия.

3. Регулярно двигаться

Физическая активность помогает поддерживать упругость кровеносных сосудов. Они должны расширяться и сужаться, обеспечивая нормальный кровоток по всему телу.

Врач советует выбрать занятие, которое доставляет удовольствие, и сделать его регулярной частью жизни.

4. Отказаться от курения и ограничить алкоголь

По словам Амира Хана, курение оказывает негативное влияние на состояние кровеносных сосудов и может способствовать повышению давления. Употребление алкоголя также тесно связано с гипертонией.

5. Поддерживать здоровый вес

Последняя рекомендация врача – достичь здорового веса. Особое внимание он обратил на избыточный вес в области талии.

По словам Хана, дополнительные жировые клетки могут выделять гормоны, повышающие артериальное давление.

Врач отмечает: перед изменениями в питании или образе жизни следует проконсультироваться с медицинским специалистом, чтобы убедиться, что эти рекомендации подходят именно вам.

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