Забудьте о постоянно высоком давлении: 5 простых способов его снизить

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Кречмаровская Наталия
Высокое артериальное давление часто остается незамеченным, поскольку обычно не имеет выраженных симптомов. В то же время гипертония повышает риск сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти.
Артериальное давление. Иллютративное фото
Врач общей практики Амир Хан поделился пятью способами, которые помогут поддерживать давление на здоровом уровне. По данным исследования Оксфордского университета, в котором приняли участие 1,4 млн взрослых, большинство людей в Англии с повышенным давлением даже не знают о своем состоянии. Кроме того, лишь около половины пациентов, получающих лечение у семейных врачей, контролируют артериальное давление.
Доктор Амир Хан опубликовал в Instagram рекомендации по контролю давления. Он подчеркнул, что эти советы являются дополнением к лечению, а назначенные препараты следует принимать в соответствии с указаниями врача.
Первая рекомендация – потреблять не более шести граммов соли в день, то есть примерно одну ровную чайную ложку. При этом значительная часть соли уже содержится в привычных продуктах.
Врач советует не досаливать блюда, а использовать перец, травы и специи. Также следует выбирать консервы в воде, а не в соленом рассоле, и покупать несоленые орехи.
Калий помогает почкам выводить избыток натрия из крови, что способствует снижению артериального давления.
Среди продуктов, естественным образом содержащих этот элемент, Амир Хан назвал помидоры, бананы, нектарины, киви, морковь и шпинат.
В то же время, людям с заболеваниями почек нужно быть особенно осторожными: нарушение работы этих органов может мешать правильному выведению калия.
Физическая активность помогает поддерживать упругость кровеносных сосудов. Они должны расширяться и сужаться, обеспечивая нормальный кровоток по всему телу.
Врач советует выбрать занятие, которое доставляет удовольствие, и сделать его регулярной частью жизни.
По словам Амира Хана, курение оказывает негативное влияние на состояние кровеносных сосудов и может способствовать повышению давления. Употребление алкоголя также тесно связано с гипертонией.
Последняя рекомендация врача – достичь здорового веса. Особое внимание он обратил на избыточный вес в области талии.
По словам Хана, дополнительные жировые клетки могут выделять гормоны, повышающие артериальное давление.
Врач отмечает: перед изменениями в питании или образе жизни следует проконсультироваться с медицинским специалистом, чтобы убедиться, что эти рекомендации подходят именно вам.
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