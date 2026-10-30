Запах сечі сигналізує про серйозні хвороби: що небезпечно ігнорувати

Незвичний запах сечі не завжди означає проблеми зі здоров’ям. Іноді причина — звичайне зневоднення, кава, часник або вітаміни. Однак окремі запахи можуть сигналізувати про інфекцію сечовивідних шляхів або навіть діабет.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Сімейний лікар NHS доктор Радж Арора пояснив, на які зміни варто звернути увагу, пише Daily Mail.

Різкий запах аміаку

Найчастіше він свідчить про нестачу рідини. Коли людина п’є мало води, нирки виробляють більш концентровану сечу, яка може мати різкий запах аміаку. Зазвичай вона також стає темнішою. Особливо помітно це вранці, після фізичних навантажень або в спеку.

Рибний або неприємний запах

Він іноді пов’язаний з інфекцією сечовивідних шляхів. Однак сам по собі запах не підтверджує захворювання. Більш показові симптоми — печіння під час сечовипускання, часті позиви та біль унизу живота.

Водночас рибний запах може походити не від сечі, а від вагінальних виділень. Так буває при бактеріальному вагінозі — порушенні балансу вагінальних бактерій.

Солодкий або фруктовий запах

Цю зміну не варто ігнорувати. Стійкий солодкуватий запах може свідчити про надлишок глюкози в сечі та бути ознакою недіагностованого або погано контрольованого діабету. Серед інших симптомів — сильна спрага, часте сечовипускання, втома та незрозуміла втрата ваги.

Фруктовий або ацетоновий запах також може бути пов’язаний із кетонами. Якщо він супроводжується блюванням, болем у животі, прискореним чи глибоким диханням або сплутаністю свідомості, потрібна невідкладна медична допомога: це можуть бути ознаки діабетичного кетоацидозу.

Сірчаний запах

Найчастіше його причина — їжа. Спаржа під час травлення утворює сірковмісні сполуки, які виводяться із сечею. Подібні зміни можуть спричиняти часник, цибуля, кава та алкоголь. Зазвичай такий запах тимчасовий і нешкідливий.

Лікарський або хімічний запах

Зміни можуть бути пов’язані з вітамінами групи B та деякими ліками. Наприклад, вітамін B6 іноді посилює запах сечі, а надлишок B2 надає їй яскраво-жовтого кольору. Самостійно припиняти призначені препарати не можна — це слід обговорити з лікарем.

Затхлий запах

У рідкісних випадках він може бути пов’язаний зі спадковими порушеннями обміну речовин, зокрема фенілкетонурією. Інше рідкісне захворювання — хвороба “кленового сиропу”, яка може надавати сечі характерного солодкого запаху.

Лікар наголошує: сам запах рідко дозволяє встановити діагноз. Якщо зміни не минають або супроводжуються болем, печінням, сильною спрагою чи частим сечовипусканням, варто звернутися до сімейного лікаря. Кров у сечі потрібно перевірити навіть тоді, коли вона з’явилася лише один раз.

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