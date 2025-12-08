Забудьте про цей популярний напій, якщо маєте таку проблему: термінове застереженні

Чай є одним з найпоширеніших напоїв у світі, але не всі задумуються над тим, як він може впливати на засвоєння поживних речовин. Одним із важливих аспектів є його здатність знижувати поглинання заліза з їжі, що має особливе значення для людей, які вже мають ризик розвитку залізодефіциту або дотримуються дієти з низьким вмістом цього мікроелемента.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання Verywell Health, наукові дані свідчать про те, що чай може суттєво впливати на процес засвоєння заліза в кишківнику — у деяких випадках рівень поглинання зменшується майже на 90%. Це не означає, що напій шкідливий, але вказує на потребу правильно враховувати час його споживання та поєднання з продуктами.

Ключову роль у цьому процесі відіграють природні сполуки, що містяться у листі чаю. Насамперед це поліфеноли — рослинні антиоксиданти, які мають багато корисних властивостей, але водночас здатні пригнічувати засвоєння заліза, особливо того, що надходить із рослинної їжі. Саме тому люди, які дотримуються вегетаріанського або веганського раціону, повинні бути особливо уважними до цієї взаємодії.

Окремої уваги заслуговують таніни — це різновид поліфенолів, що активно зв’язують іони заліза. У результаті утворюються складні сполуки, які кишківник не може розщепити, через що залізо просто не надходить у кров. Такий ефект не проявляється миттєво, але за регулярного вживання чаю під час їжі може поступово знижувати рівень важливого мікроелемента в організмі.

