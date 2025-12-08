logo_ukra

Забудьте про цей популярний напій, якщо маєте таку проблему: термінове застереженні
Забудьте про цей популярний напій, якщо маєте таку проблему: термінове застереженні

Звичка пити чай під час прийому їжі може сприяти розвитку дефіциту заліза

8 грудня 2025, 13:50
Автор:
Клименко Елена

Чай є одним з найпоширеніших напоїв у світі, але не всі задумуються над тим, як він може впливати на засвоєння поживних речовин. Одним із важливих аспектів є його здатність знижувати поглинання заліза з їжі, що має особливе значення для людей, які вже мають ризик розвитку залізодефіциту або дотримуються дієти з низьким вмістом цього мікроелемента.

Забудьте про цей популярний напій, якщо маєте таку проблему: термінове застереженні

Як зазначає видання Verywell Health, наукові дані свідчать про те, що чай може суттєво впливати на процес засвоєння заліза в кишківнику — у деяких випадках рівень поглинання зменшується майже на 90%. Це не означає, що напій шкідливий, але вказує на потребу правильно враховувати час його споживання та поєднання з продуктами.

Ключову роль у цьому процесі відіграють природні сполуки, що містяться у листі чаю. Насамперед це поліфеноли — рослинні антиоксиданти, які мають багато корисних властивостей, але водночас здатні пригнічувати засвоєння заліза, особливо того, що надходить із рослинної їжі. Саме тому люди, які дотримуються вегетаріанського або веганського раціону, повинні бути особливо уважними до цієї взаємодії.

Окремої уваги заслуговують таніни — це різновид поліфенолів, що активно зв’язують іони заліза. У результаті утворюються складні сполуки, які кишківник не може розщепити, через що залізо просто не надходить у кров. Такий ефект не проявляється миттєво, але за регулярного вживання чаю під час їжі може поступово знижувати рівень важливого мікроелемента в організмі.

Як вже писали "Коментарі", ваш раціон має значний вплив на розвиток багатьох станів. Правильне харчування допомагає зменшити ризики для здоров’я, тоді як окремі продукти, навпаки, можуть їх посилювати. Кардіолог застерігає гіпертоніків від солодких сухих сніданків, адже вони ускладнюють контроль артеріального тиску. Фахівець також поділився додатковими рекомендаціями для людей із підвищеним тиском.



