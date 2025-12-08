Забудьте об этом популярном напитке, если у вас есть такая проблема: срочная оговорка

Чай является одним из самых распространенных напитков в мире, но не все задумываются о том, как он может влиять на усвоение питательных веществ. Одним из важных аспектов является его способность снижать поглощение железа из пищи, что имеет особое значение для людей, уже имеющих риск развития железодефицита или соблюдающих диету с низким содержанием этого микроэлемента.

Как отмечает издание Verywell Health, научные данные свидетельствуют о том, что чай может оказывать существенное влияние на процесс усвоения железа в кишечнике — в некоторых случаях уровень поглощения уменьшается почти на 90%. Это не означает, что напиток вреден, но указывает на необходимость правильно учитывать время его потребления и сочетания с продуктами.

Ключевую роль в этом процессе играют природные соединения, содержащиеся в листьях чая. Прежде всего, это полифенолы — растительные антиоксиданты, обладающие много полезных свойств, но в то же время способные подавлять усвоение железа, особенно поступающего из растительной пищи. Именно поэтому люди, придерживающиеся вегетарианского или веганского рациона, должны быть особенно внимательны к этому взаимодействию.

Отдельного внимания заслуживают танины – это разновидность полифенолов, активно связывающих ионы железа. В результате образуются сложные соединения, которые кишечник не может расщепить, из-за чего железо просто не поступает в кровь. Такой эффект не проявляется мгновенно, но при регулярном употреблении чая во время еды может постепенно снижать уровень важного микроэлемента в организме.

