Цей продукт для сніданку серйозно шкодить гіпертонікам: про що застерігають лікарі
Цей продукт для сніданку серйозно шкодить гіпертонікам: про що застерігають лікарі

Популярний ранковий варіант — швидко з’їсти миску пластівців, але організм може не схвалити такий вибір

8 грудня 2025, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ваш раціон має значний вплив на розвиток багатьох станів. Правильне харчування допомагає зменшити ризики для здоров’я, тоді як окремі продукти, навпаки, можуть їх посилювати. Кардіолог застерігає гіпертоніків від солодких сухих сніданків, адже вони ускладнюють контроль артеріального тиску. Фахівець також поділився додатковими рекомендаціями для людей із підвищеним тиском.

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Попри те, що для багатьох швидкий сніданок із пластівців здається зручним початком дня, організм може негативно реагувати на таку звичку.

"Слід уникати сніданкових пластівців із доданим цукром або не підсолоджувати їх додатково", — наголошує лікар-кардіолог. 

Експерт пояснює, що надлишковий цукор у ранковому раціоні може спричинити підвищення артеріального тиску. За його словами, продукти з доданим цукром часто надмірно калорійні та мають мінімальну або нульову поживну цінність. Зайві калорії сприяють набору ваги, а це, своєю чергою, негативно впливає на тиск і підвищує ризик діабету. І високий тиск, і діабет значно збільшують імовірність серцевих хвороб та інсульту, особливо коли ці стани поєднуються.

Навіть пластівці з низьким рівнем цукру можуть викликати різкі стрибки глюкози в крові, оскільки складаються здебільшого з рафінованих вуглеводів. До того ж більшість людей з’їдає у 2–4 рази більшу порцію, ніж рекомендується. 

Якщо ж від сніданку відмовлятися не хочеться, найкраще обирати свіжі фрукти замість пластівців. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що прийняття гарячої або теплої ванни в холодну пору року — це не лише приємний спосіб зігрітися, а й ефективна практика для підтримки здоров’я. Відома лікарка Гіфт Айдахоса поділилася дев’ятьма несподіваними перевагами такого ритуалу: від покращення сну до зниження ризику серцево-судинних захворювань.   



