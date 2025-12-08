Этот продукт для завтрака серьезно вредит гипертоникам: о чем предостерегают врачи

Ваш рацион оказывает значительное влияние на развитие многих состояний. Правильное питание помогает снизить риски для здоровья, тогда как отдельные продукты, наоборот, могут их усиливать. Кардиолог предостерегает гипертоников от сладких сухих завтраков, ведь они затрудняют контроль АД. Специалист также поделился дополнительными рекомендациями для людей с повышенным давлением.

Несмотря на то, что для многих скорый завтрак из хлопьев кажется удобным началом дня, организм может негативно реагировать на такую привычку.

" Следует избегать завтраковых хлопьев с добавленным сахаром или не подслащивать их дополнительно " , — отмечает врач-кардиолог.

Эксперт объясняет, что избыточный сахар в утреннем рационе может повлечь за собой повышение артериального давления. По его словам, продукты с добавленным сахаром часто излишне калорийны и имеют минимальную или нулевую питательную ценность. Лишние калории способствуют набору веса, а это в свою очередь негативно влияет на давление и повышает риск диабета. И высокое давление, и диабет значительно увеличивают вероятность сердечных заболеваний и инсульта, особенно когда эти состояния сочетаются.

Даже хлопья с низким уровнем сахара могут вызвать резкие скачки глюкозы в крови, поскольку состоят в основном из рафинированных углеводов. К тому же большинство людей съедают в 2–4 раза большую порцию, чем рекомендуется.

Если же от завтрака отказываться не хочется, лучше выбирать свежие фрукты вместо хлопьев.

