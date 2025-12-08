logo

Этот продукт для завтрака серьезно вредит гипертоникам: о чем предостерегают врачи
Этот продукт для завтрака серьезно вредит гипертоникам: о чем предостерегают врачи

Популярный утренний вариант – быстро съесть миску хлопьев, но организм может не одобрить такой выбор.

8 декабря 2025, 08:30
Автор:
Клименко Елена

Ваш рацион оказывает значительное влияние на развитие многих состояний. Правильное питание помогает снизить риски для здоровья, тогда как отдельные продукты, наоборот, могут их усиливать. Кардиолог предостерегает гипертоников от сладких сухих завтраков, ведь они затрудняют контроль АД. Специалист также поделился дополнительными рекомендациями для людей с повышенным давлением.

Этот продукт для завтрака серьезно вредит гипертоникам: о чем предостерегают врачи

Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что для многих скорый завтрак из хлопьев кажется удобным началом дня, организм может негативно реагировать на такую привычку.

" Следует избегать завтраковых хлопьев с добавленным сахаром или не подслащивать их дополнительно " , — отмечает врач-кардиолог.

Эксперт объясняет, что избыточный сахар в утреннем рационе может повлечь за собой повышение артериального давления. По его словам, продукты с добавленным сахаром часто излишне калорийны и имеют минимальную или нулевую питательную ценность. Лишние калории способствуют набору веса, а это в свою очередь негативно влияет на давление и повышает риск диабета. И высокое давление, и диабет значительно увеличивают вероятность сердечных заболеваний и инсульта, особенно когда эти состояния сочетаются.

Даже хлопья с низким уровнем сахара могут вызвать резкие скачки глюкозы в крови, поскольку состоят в основном из рафинированных углеводов. К тому же большинство людей съедают в 2–4 раза большую порцию, чем рекомендуется.

Если же от завтрака отказываться не хочется, лучше выбирать свежие фрукты вместо хлопьев.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что принятие горячей или теплой ванны в холодное время года — это не только приятный способ согреться, но и эффективная практика для поддержания здоровья. Известный врач Гифт Айдахоса поделилась девятью неожиданными преимуществами такого ритуала: от улучшения сна до снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.



