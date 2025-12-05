Як забути про проблеми зі сном і знизити ризик інфаркту: розкрито несподіваний секрет

Прийняття гарячої або теплої ванни в холодну пору року — це не лише приємний спосіб зігрітися, а й ефективна практика для підтримки здоров’я. Відома лікарка Гіфт Айдахоса поділилася дев’ятьма несподіваними перевагами такого ритуалу: від покращення сну до зниження ризику серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє Daily Express.

Фото: з відкритих джерел

Айдахоса регулярно публікує у TikTok поради щодо здорового способу життя. Її останнє відео про користь ванн швидко зібрало сотні лайків і коментарів. Лікарка виділила дев’ять ключових ефектів від регулярного купання у теплій воді: зниження ризику серцевих хвороб, зменшення головного болю, поліпшення настрою, якісний сон, очищення шкіри завдяки відкриттю пор, зменшення втоми, полегшення закладеності носа, розслаблення м’язів та зміцнення імунної системи й кровообігу.

Ці спостереження підтверджують наукові дані: дослідження показало, що у людей, які приймали ванну майже щодня, ризик інсульту був на 26% нижчим, а серцево-судинних захворювань — на 28% порівняно з тими, хто робив це рідше.

Фахівці Healthline відзначають, що теплі ванни не лише підтримують серце, але й позитивно впливають на настрій та якість сну. Американська клініка Майо радить використовувати теплову терапію для зняття напруги у м’язах шиї та плечей, адже їх напруження часто стає причиною головного болю.

Отже, регулярне прийняття гарячих ванн — це простий і приємний спосіб піклуватися про здоров’я, зміцнювати імунітет, покращувати сон та підтримувати хороше самопочуття в холодну пору року.

