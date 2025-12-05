Как забыть о проблемах со сном и снизить риск инфаркта: раскрыт неожиданный секрет

Принятие горячей или теплой ванны в холодное время года – это не только приятный способ согреться, но и эффективная практика для поддержания здоровья. Известный врач Гифт Айдахоса поделилась девятью неожиданными преимуществами такого ритуала: от улучшения сна до снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Daily Express.

Айдахоса регулярно публикует в TikTok советы по здоровому образу жизни. Ее последнее видео о пользе ванн быстро собрало сотни лайков и комментариев. Врач выделила девять ключевых эффектов от регулярного купания в теплой воде: снижение риска сердечных болезней, уменьшение головной боли, улучшение настроения, качественный сон, очищение кожи благодаря открытию пор, уменьшение усталости, облегчение заложенности носа, расслабление мышц и укрепление иммунной системы и кровообращения.

Эти наблюдения подтверждают научные данные: исследование показало, что у людей, принимавших ванну почти каждый день, риск инсульта был на 26% ниже, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 28% по сравнению с теми, кто делал это реже.

Специалисты Healthline отмечают, что теплые ванны не только поддерживают сердце, но и оказывают положительное влияние на настроение и качество сна. Американская клиника Майо советует использовать тепловую терапию для снятия напряжения в мышцах шеи и плеч, ведь их напряжение часто становится причиной головной боли.

Итак, регулярное принятие горячих ванн – это простой и приятный способ заботиться о здоровье, укреплять иммунитет, улучшать сон и поддерживать хорошее самочувствие в холодное время года.

