Не лише "слабка сила волі": названо несподівану причину переїдання під час стресу

Коли ми перебуваємо в стресовому стані, рука часто сама тягнеться до солодкого або жирного, і це не просто питання слабкої волі. Науковці пояснюють, що поведінка під час стресу контролюється складними гормональними процесами, які з часом можуть призвести до збільшення ваги та ожиріння.

Фото: 24 Канал

Дослідження, опубліковані Гарвардською медичною школою та у PubMed Central, показують, як стрес змінює апетит і сприяє переїданню. У перші хвилини сильного стресу апетит часто пропадає: організм запускає реакцію "бий або тікай", а надниркові залози виділяють адреналін, пригнічуючи травлення. Тіло налаштовується на виживання, а не на споживання їжі.

Якщо стрес стає хронічним, активізується вироблення кортизолу. Цей гормон підсилює апетит і мотивує шукати їжу. У нормі його рівень знижується після завершення стресової ситуації, але постійна напруга підтримує підвищений кортизол, що стимулює постійне бажання їсти.

Стрес також впливає на вибір продуктів. Під впливом хронічного стресу люди та тварини частіше обирають калорійну, солодку та жирну "комфортну" їжу. Це пояснюється взаємодією кількох гормонів: кортизолу й інсуліну, які посилюють інтерес до смачних продуктів, а також греліну — "гормону голоду", що стимулює тягу до калорійної їжі.

Проспективне 6-місячне дослідження за участю 339 дорослих показало, що високий рівень греліну та хронічний стрес пов’язаний із підвищеною тягою до їжі та набором ваги. Солодка й жирна їжа тимчасово зменшує стресові відчуття, формуючи звичку: "поганий настрій — їжа", що запускає цикл стресового переїдання.

Гендерні відмінності теж є: жінки частіше реагують на стрес переїданням, тоді як чоловіки — алкоголем чи курінням. Фінське дослідження понад 5 тисяч дорослих показало, що у жінок стресове харчування пов’язане з ожирінням, тоді як у чоловіків такого зв’язку не виявлено.

