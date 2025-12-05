logo_ukra

BTC/USD

91374

ETH/USD

3132.06

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Не лише "слабка сила волі": названо несподівану причину переїдання під час стресу
commentss НОВИНИ Всі новини

Не лише "слабка сила волі": названо несподівану причину переїдання під час стресу

Довготривалий стрес впливає не лише на самопочуття, а й на апетит

5 грудня 2025, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Коли ми перебуваємо в стресовому стані, рука часто сама тягнеться до солодкого або жирного, і це не просто питання слабкої волі. Науковці пояснюють, що поведінка під час стресу контролюється складними гормональними процесами, які з часом можуть призвести до збільшення ваги та ожиріння.

Не лише "слабка сила волі": названо несподівану причину переїдання під час стресу

Фото: 24 Канал

Дослідження, опубліковані Гарвардською медичною школою та у PubMed Central, показують, як стрес змінює апетит і сприяє переїданню. У перші хвилини сильного стресу апетит часто пропадає: організм запускає реакцію "бий або тікай", а надниркові залози виділяють адреналін, пригнічуючи травлення. Тіло налаштовується на виживання, а не на споживання їжі.

Якщо стрес стає хронічним, активізується вироблення кортизолу. Цей гормон підсилює апетит і мотивує шукати їжу. У нормі його рівень знижується після завершення стресової ситуації, але постійна напруга підтримує підвищений кортизол, що стимулює постійне бажання їсти.

Стрес також впливає на вибір продуктів. Під впливом хронічного стресу люди та тварини частіше обирають калорійну, солодку та жирну "комфортну" їжу. Це пояснюється взаємодією кількох гормонів: кортизолу й інсуліну, які посилюють інтерес до смачних продуктів, а також греліну — "гормону голоду", що стимулює тягу до калорійної їжі.

Проспективне 6-місячне дослідження за участю 339 дорослих показало, що високий рівень греліну та хронічний стрес пов’язаний із підвищеною тягою до їжі та набором ваги. Солодка й жирна їжа тимчасово зменшує стресові відчуття, формуючи звичку: "поганий настрій — їжа", що запускає цикл стресового переїдання.

Гендерні відмінності теж є: жінки частіше реагують на стрес переїданням, тоді як чоловіки — алкоголем чи курінням. Фінське дослідження понад 5 тисяч дорослих показало, що у жінок стресове харчування пов’язане з ожирінням, тоді як у чоловіків такого зв’язку не виявлено.

Як вже писали "Коментарі", зелений чай давно відомий своїм високим вмістом антиоксидантів — сполук, які допомагають захищати клітини від пошкоджень і можуть знижувати ризик розвитку різних захворювань. Проте деякі продукти містять ще більше антиоксидантів, ніж цей популярний напій, повідомляє Health.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини