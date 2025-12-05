Не только "слабая сила воли": названа неожиданная причина переедания во время стресса

Когда мы находимся в стрессовом состоянии, рука часто сама тянется к сладкому или жирному, и это не просто вопрос слабой воли. Ученые объясняют, что поведение во время стресса контролируется сложными гормональными процессами, которые с течением времени могут привести к увеличению веса и ожирению.

Исследования, опубликованные Гарвардской медицинской школой и PubMed Central, показывают, как стресс меняет аппетит и способствует перееданию. В первые минуты сильного стресса аппетит часто пропадает: организм запускает реакцию "бей или беги", а надпочечники выделяют адреналин, подавляя пищеварение. Тело настраивается на выживание, а не на еду.

Если стресс становится хроническим, активизируется выработка кортизола. Этот гормон усиливает аппетит и мотивирует искать пищу. В норме его уровень снижается после завершения стрессовой ситуации, но постоянное напряжение поддерживает повышенный кортизол, стимулирующий постоянное желание есть.

Стресс также оказывает влияние на выбор продуктов. Под влиянием хронического стресса люди и животные чаще выбирают калорийную, сладкую и жирную "комфортную" пищу. Это объясняется взаимодействием нескольких гормонов: кортизола и инсулина, усиливающих интерес к вкусным продуктам, а также грелина – "гормона голода", стимулирующего тягу к калорийной пище.

Проспективное 6-месячное исследование с участием 339 взрослых показало, что высокий уровень грелина и хронический стресс связан с повышенной тягой к еде и набором веса. Сладкая и жирная пища временно уменьшает стрессовые ощущения, формируя привычку: "плохое настроение – пища", запускающая цикл стрессового переедания.

Гендерные отличия тоже есть: женщины чаще реагируют на стресс перееданием, тогда как мужчины – алкоголем или курением. Финское исследование более 5 тысяч взрослых показало, что у женщин стрессовое питание связано с ожирением, в то время как у мужчин такой связи не обнаружено.

