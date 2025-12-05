У зеленого чаю з'явилися серйозні конкуренти: названо продукти з безліччю антиоксидантів

Зелений чай давно відомий своїм високим вмістом антиоксидантів — сполук, які допомагають захищати клітини від пошкоджень і можуть знижувати ризик розвитку різних захворювань. Проте деякі продукти містять ще більше антиоксидантів, ніж цей популярний напій, повідомляє Health.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженнями, антиоксидантна активність зеленого чаю коливається від 570 до 2620 мікромолей на 100 мл. Однак існують продукти, здатні забезпечити організм більшою кількістю цих корисних сполук:

1. Ягоди

Ягоди, зокрема чорна смородина та обліпиха, багаті на вітамін С та антоціани — природні поліфеноли, що надають ягодам яскравий колір і потужну антиоксидантну активність. Одна чашка змішаних ягід може покрити до 29% денної норми вітаміну С.

2. Капуста кале

Серед овочів лідером за антиоксидантною здатністю вважають кале — до 2800 мікромоль на 100 грамів. Вона також містить вітаміни А і С та поліфеноли, що підтримують здоров’я організму.

3. Какао

Какао-порошок володіє високою антиоксидантною активністю — близько 636 мікромолей на грам. Дослідження показали, що регулярне вживання какао з високим вмістом поліфенолів допомагає зменшити запалення та знизити рівень холестерину.

4. Спеції

Поліфеноли у насінні, корі, коренях та листі рослин роблять спеції цінним джерелом антиоксидантів. Лідери за активністю: гвоздика, м’ята, кориця, орегано, розмарин та інші. Їх антиоксидантна здатність може досягати 2770 мікромоль на грам.

5. Насіння

Насіння соняшнику, льону, кунжуту, маку та конопель містить багато антиоксидантів, включно з вітамінами А і Е та поліфенолами, що допомагають захищати клітини від окисного стресу.

6. Горіхи

Горіхи, особливо мигдаль, багаті корисними сполуками та антиоксидантами. Дослідження показують, що вживання щонайменше 60 грамів мигдалю на день знижує окисний стрес і підвищує активність антиоксидантних ферментів.

7. Кава

Кава також є сильним джерелом антиоксидантів, зокрема мелені зерна містять від 75 до 172 мікромолей на грам. Залежно від способу приготування, найбільше антиоксидантів зберігає кава Aeropress, трохи менше — крапельна, pour-over, еспресо та френч-прес.

Щоб підвищити рівень антиоксидантів у раціоні, крім зеленого чаю, рекомендується включати ягоди, овочі, горіхи, насіння, какао, каву та спеції.

