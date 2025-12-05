У зеленого чаю з'явилися серйозні конкуренти: названо продукти з безліччю антиоксидантів

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Зелений чай давно відомий своїм високим вмістом антиоксидантів — сполук, які допомагають захищати клітини від пошкоджень і можуть знижувати ризик розвитку різних захворювань. Проте деякі продукти містять ще більше антиоксидантів, ніж цей популярний напій, повідомляє Health.
Фото: з відкритих джерел
Згідно з дослідженнями, антиоксидантна активність зеленого чаю коливається від 570 до 2620 мікромолей на 100 мл. Однак існують продукти, здатні забезпечити організм більшою кількістю цих корисних сполук:
1. Ягоди
Ягоди, зокрема чорна смородина та обліпиха, багаті на вітамін С та антоціани — природні поліфеноли, що надають ягодам яскравий колір і потужну антиоксидантну активність. Одна чашка змішаних ягід може покрити до 29% денної норми вітаміну С.
2. Капуста кале
Серед овочів лідером за антиоксидантною здатністю вважають кале — до 2800 мікромоль на 100 грамів. Вона також містить вітаміни А і С та поліфеноли, що підтримують здоров’я організму.
3. Какао
Какао-порошок володіє високою антиоксидантною активністю — близько 636 мікромолей на грам. Дослідження показали, що регулярне вживання какао з високим вмістом поліфенолів допомагає зменшити запалення та знизити рівень холестерину.
4. Спеції
Поліфеноли у насінні, корі, коренях та листі рослин роблять спеції цінним джерелом антиоксидантів. Лідери за активністю: гвоздика, м’ята, кориця, орегано, розмарин та інші. Їх антиоксидантна здатність може досягати 2770 мікромоль на грам.
5. Насіння
Насіння соняшнику, льону, кунжуту, маку та конопель містить багато антиоксидантів, включно з вітамінами А і Е та поліфенолами, що допомагають захищати клітини від окисного стресу.
6. Горіхи
Горіхи, особливо мигдаль, багаті корисними сполуками та антиоксидантами. Дослідження показують, що вживання щонайменше 60 грамів мигдалю на день знижує окисний стрес і підвищує активність антиоксидантних ферментів.
7. Кава
Кава також є сильним джерелом антиоксидантів, зокрема мелені зерна містять від 75 до 172 мікромолей на грам. Залежно від способу приготування, найбільше антиоксидантів зберігає кава Aeropress, трохи менше — крапельна, pour-over, еспресо та френч-прес.
Щоб підвищити рівень антиоксидантів у раціоні, крім зеленого чаю, рекомендується включати ягоди, овочі, горіхи, насіння, какао, каву та спеції.
Як вже писали "Коментарі", надмір цукру давно став частиною повсякденності: ми додаємо його до напоїв, перекушуємо солодощами “на бігу” і часто робимо це навіть не усвідомлюючи. Тому думка повністю прибрати його з раціону спершу здається радикальною. Але варто лише наважитися, і ваше тіло почне реагувати зовсім інакше.