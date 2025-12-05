У зеленого чая появились серьезные конкуренты: названы продукты с множеством антиоксидантов

Зеленый чай давно известен своим высоким содержанием антиоксидантов – соединений, которые помогают защищать клетки от повреждений и снижают риск развития различных заболеваний. Однако некоторые продукты содержат еще больше антиоксидантов, чем этот популярный напиток, сообщает Health.

Согласно исследованиям антиоксидантная активность зеленого чая колеблется от 570 до 2620 микромолей на 100 мл. Однако существуют продукты, способные обеспечить организм большим количеством этих полезных соединений:

1. Ягоды

Ягоды, в частности черная смородина и облепиха, богаты витамином С и антоцианы — природные полифенолы, придающие ягодам яркий цвет и мощную антиоксидантную активность. Одна чашка смешанных ягод может покрыть до 29% дневной нормы витамина С.

2. Капуста кале

Среди овощей лидером антиоксидантной способности считают кале — до 2800 микромоль на 100 граммов. Она также содержит витамины А и С и полифенолы, поддерживающие здоровье организма.

3. Какао

Какао-порошок обладает высокой антиоксидантной активностью – около 636 микромолей на грамм. Исследования показали, что регулярное употребление какао с высоким содержанием полифенолов помогает снизить воспаление и снизить уровень холестерина.

4. Специи

Полифенолы в семенах, коре, корнях и листьях растений делают специи ценным источником антиоксидантов. Лидеры по активности: гвоздика, мята, корица, орегано, розмарин и другие. Их антиоксидантная способность может достигать 2770 микромоль на грамм.

5. Семена

Семена подсолнечника, льна, кунжута, мака и конопли содержат много антиоксидантов, включая витамины А и Е и полифенолы, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса.

6. Орехи

Орехи, особенно миндаль, богаты полезными соединениями и антиоксидантами. Исследования показывают, что употребление не менее 60 г миндаля в день снижает окислительный стресс и повышает активность антиоксидантных ферментов.

7. Кофе

Кофе также является сильным источником антиоксидантов, в частности, молотые зерна содержат от 75 до 172 микромолей на грамм. В зависимости от способа приготовления больше всего антиоксидантов хранит кофе Aeropress, чуть меньше — капельный, pour-over, эспрессо и френч-пресс.

Для повышения уровня антиоксидантов в рационе, кроме зеленого чая, рекомендуется включать ягоды, овощи, орехи, семена, какао, кофе и специи.

