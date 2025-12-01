З 1 січня 2026 року починає діяти оновлений Календар профілактичних щеплень, до якого входить обов'язкова вакцинація проти 11 інфекційних захворювань: туберкульозу, вірусного гепатиту B, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку, хіб-інфекції та вірусу папіломи людини (ВПЛ). Про це повідомляють у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

З 1 січня змінюється календар профілактичних щеплень: що буде по-новому

Що зміниться з 2026 року

Головна зміна — додана однократна безоплатна вакцинація проти ВПЛ для дівчат віком 12–13 років найсучаснішою 9-валентною вакциною.

Проти гепатиту B щеплення проводитимуть у 2–4–6–18 місяців сучасними комбінованими вакцинами, що захищають також від кашлюку, дифтерії, правця та хіб-інфекції. Таким чином зменшиться кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу. За окремими показами лікаря щеплення проти гепатиту В проводитимуть у пологовому в перші 2 доби життя дитини.

Щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) робитимуть в 1 та 4 роки — замість 1 та 6 років. Це дозволить захистити дітей з більш раннього віку, запобігти важкому перебігу захворювань та розвитку ускладнень.

Проти туберкульозу щеплення вакциною БЦЖ проводитимуть через 24 години після народження дитини — тобто на другу добу життя, а не на третю–п'яту, як раніше.

Для вакцинації проти поліомієліту впроваджується повний перехід на ІПВ (інактивовану поліомієлітну вакцину). Щеплення дітям проводитимуть в 2-4-6-18 місяців та в 6 років.

Коли почне діяти оновлений календар

Зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допоможуть адаптувати індивідуальні графіки вакцинації з урахуванням змін. Стежте за новинами на офіційних ресурсах Центру громадського здоров’я та МОЗ.

