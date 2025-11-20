logo_ukra

Європою шириться новий штам мавпячої віспи: чим небезпечний цей вірус
НОВИНИ

Європою шириться новий штам мавпячої віспи: чим небезпечний цей вірус

У країнах Європи різко зріс рівень заражень мутованим варіантом вірусу mpox, який ще називають мавпячою віспою

20 листопада 2025, 14:36
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Європі зростає рівень захворюваності мутованим варіантом вірусу mpox, відомого як мавпяча віспа. 

Європою шириться новий штам мавпячої віспи: чим небезпечний цей вірус

Вірус мавпячої віспи. Фото: з відкритих джерел

Фахівці занепокоєні тим, що новий штам дедалі частіше виявляють у людей, які не подорожували та не мали встановлених контактів з хворими, повідомляє The Telegraph.

Так, із серпня в Європі виявлено щонайменше 46 випадків штаму clade 1b – у Португалії, Іспанії, Італії та Нідерландах. Для порівняння, від початку його появи майже два роки тому в регіоні було зареєстровано лише 29 випадків.

Відомо, що штам clade 1b вперше був зафіксований у Демократичній Республіці Конго наприкінці 2023 року, де спричинив значний спалах. 

Він вважається більш заразним, ніж інші варіанти mpox, зокрема clade II, який у 2022 році швидко поширився Європою та США. Тоді інфікувалися переважно геї та бісексуальні чоловіки, а загальна кількість заражених у світі перевищила 90 000, із 220 летальними випадками.

За словами консультанта ВООЗ Іоанніса Карагіанніса, що щонайменше 14 нових випадків були результатом внутрішньої передачі вірусу, зокрема всередині родин. 

У трьох хворих не було ані історії подорожей, ані контактів з інфікованими, що свідчить про зміну характеру поширення захворювання.

"Ситуація в Європі різко змінилася з кінця серпня. Ми фіксуємо місцеве поширення серед людей без історії подорожей, а також серед чоловіків, які мають секс з чоловіками", — зазначив Карагіанніс.

Раніше всі випадки зараження штамом clade 1b в Європі були пов’язані з поїздками до країн Африки, але ситуація змінилася наприкінці літа.

У Великій Британії та більшості держав ЄС вакцинація проти mpox рекомендована чоловікам з групи ризику, медикам та людям, які мали контакт із інфікованими. Щеплення складається з двох доз і, за словами експертів, забезпечує близько 80% захисту, а також пом’якшує перебіг хвороби у разі зараження.

Штам clade 1b може викликати важчі симптоми, серед яких гнійний висип, висока температура, сильний біль, а в окремих випадках – летальні наслідки. Також існує підвищений ризик небезпечних ускладнень під час вагітності, включно з ймовірністю викидня.

Як писав портал "Коментарі", деякі захворювання не мають яскравих проявів і тихо "живуть" в організмі роками, поступово виснажуючи його. Одна з таких хвороб — гіпотиреоз, або знижена функція щитоподібної залози. Вона розвивається повільно, маскується під втому, стрес, авітаміноз чи навіть характер людини.



Джерело: https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/cases-of-mutant-mpox-drastically-increase-in-europe/
