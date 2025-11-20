По Европе ширится новый штамм обезьяньей оспы: чем опасен этот вирус

В Европе растет уровень заболеваемости мутированным вариантом вируса mpox, известного как обезьянья оспа.

Вирус обезьяньей оспы. Фото: из открытых источников

Специалисты обеспокоены тем, что новый штамм все чаще выявляют у людей, которые не путешествовали и не имели установленных контактов с больными, сообщает The Telegraph.

Так, с августа в Европе выявлено не менее 46 случаев штамма clade 1b – в Португалии, Испании, Италии и Нидерландах. Для сравнения, с начала его появления почти два года назад в регионе было зарегистрировано всего 29 случаев.

Известно, что штамм clade 1b впервые был зафиксирован в Демократической Республике Конго в конце 2023 года, где вызвал значительную вспышку.

Он считается более заразным, чем другие варианты mpox, в частности, clade II, который в 2022 году быстро распространился по Европе и США. Тогда инфицировались преимущественно геи и бисексуальные мужчины, а общее количество зараженных в мире превысило 90 000, с 220 летальными случаями.

По словам консультанта ВОЗ Иоанниса Карагианниса, по меньшей мере 14 новых случаев были результатом внутренней передачи вируса, в том числе внутри семей.

У трех больных не было ни истории путешествий, ни контактов с инфицированными, что свидетельствует об изменении характера распространения заболевания.

"Ситуация в Европе резко изменилась с конца августа. Мы фиксируем местное распространение среди людей без истории путешествий, а также среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", — отметил Карагианнис.

Ранее все случаи заражения штаммом clade 1b в Европе были связаны с поездками в страны Африки, но ситуация изменилась в конце лета.

В Великобритании и большинстве государств ЕС вакцинация против mpox рекомендована мужчинам из группы риска, медикам и людям, контактировавшим с инфицированными. Прививка состоит из двух доз и, по словам экспертов, обеспечивает около 80% защиты, а также смягчает течение болезни при заражении.

Штамм clade 1b может вызвать более тяжелые симптомы, среди которых гнойная сыпь, высокая температура, сильная боль, а в отдельных случаях – летальные исходы. Также существует повышенный риск опасных осложнений во время беременности, включая вероятность выкидыша.

