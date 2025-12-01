С 1 января 2026 года начинает действовать обновленный Календарь профилактических прививок, в который входит обязательная вакцинация против 11 инфекционных заболеваний: туберкулеза, вирусного гепатита B, кори, паротита, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, хибпиломии и инфекции. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

С 1 января меняется календарь профилактических прививок: что будет по-новому

Что изменится с 2026 года

Главное изменение – добавлена однократная безвозмездная вакцинация против ВПЧ для девочек в возрасте 12–13 лет самой современной 9-валентной вакциной.

Против гепатита B прививки будут проводить в 2–4–6–18 месяцев современными комбинированными вакцинами, защищающими также от коклюша, дифтерии, столбняка и хиб-инфекции. Таким образом, уменьшится количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение. По отдельным показаниям врача прививки против гепатита В будут проводить в родильном в первые 2 сутки жизни ребенка.

Прививки от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) будут делать в 1 и 4 года вместо 1 и 6 лет. Это позволит защитить детей с более раннего возраста, предотвратить тяжелое течение заболеваний и развитие осложнений.

Против туберкулеза прививки вакциной БЦЖ будут проводить через 24 часа после рождения ребенка — то есть на вторые сутки жизни, а не на третьи-пятые, как раньше.

Для вакцинации против полиомиелита внедряется полный переход на ИПВ (инактивированную полиомиелитную вакцину). Прививки детям будут проводить в 2-4-6-18 месяцев и в 6 лет.

Когда начнет действовать обновленный календарь

Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года. Семейные врачи помогут адаптировать индивидуальные графики вакцинации с учетом изменений. Следите за новостями на официальных ресурсах Центра общественного здоровья и Минздрава.

