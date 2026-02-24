logo_ukra

Які ранні симптоми катаракти часто ігнорують
commentss НОВИНИ Всі новини

Які ранні симптоми катаракти часто ігнорують

Названо ранні симптоми катаракти, які часто ігнорують

24 лютого 2026, 17:41
Катаракту називають одним із найпоширеніших захворювань очей, яке поступово погіршує якість зору. Причина — помутніння кришталика, який у нормі має бути прозорим. Багато людей не звертають увагу на захворювання, адже на ранніх етапах ознаки катаракти можуть бути малопомітними. 

Які ранні симптоми катаракти часто ігнорують

Проблеми із зором. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів катаракти, про які варто знати: 

Нечіткість зору — один з перших симптомів хвороби. У людини з’являється відчуття, що дивиться крізь запітніле або брудне скло. Цей стан ускладнює читання, розпізнавання облич та роботу з дрібними деталями.

Підвищена чутливість до світла — дискомфорт може викликати яскраве сонячне світло або відблиски фар автомобілів уночі. Це створює проблеми під час водіння та перебування у добре освітлених приміщеннях.

Поява ореолів навколо джерел світла - може з'являтися сяйво чи розмиті кола навколо ламп або фар. Це значно ускладнює орієнтацію у темний час доби.

Зміна сприйняття кольорів — відтінки стають менш яскравими, а білі предмети набувають жовтуватого відтінку. Причина — поступове зниження контрастності, яке часто не помічається, але воно впливає на якість життя.

Регулярна потреба у зміні окулярів або контактних лінз — якщо навіть після нової корекції зору залишаються проблеми з гостротою зору, варто звернутися до офтальмолога.

Проблеми із зором уночі — через катаракту темний простір стає менш чітким, що створює небезпеку під час водіння чи пересування у слабкому освітленні.

Інколи симптоми проявляються як двоїння зображення одним оком. Це може бути тимчасовим явищем, але якщо воно повторюється, варто розглядати його як можливий сигнал розвитку катаракти.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми глаукоми, які часто ігнорують. 




