Які ранні симптоми катаракти часто ігнорують

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Катаракту називають одним із найпоширеніших захворювань очей, яке поступово погіршує якість зору. Причина — помутніння кришталика, який у нормі має бути прозорим. Багато людей не звертають увагу на захворювання, адже на ранніх етапах ознаки катаракти можуть бути малопомітними.
Проблеми із зором. Ілюстративне фото
Нечіткість зору — один з перших симптомів хвороби. У людини з’являється відчуття, що дивиться крізь запітніле або брудне скло. Цей стан ускладнює читання, розпізнавання облич та роботу з дрібними деталями.
Підвищена чутливість до світла — дискомфорт може викликати яскраве сонячне світло або відблиски фар автомобілів уночі. Це створює проблеми під час водіння та перебування у добре освітлених приміщеннях.
Поява ореолів навколо джерел світла - може з'являтися сяйво чи розмиті кола навколо ламп або фар. Це значно ускладнює орієнтацію у темний час доби.
Зміна сприйняття кольорів — відтінки стають менш яскравими, а білі предмети набувають жовтуватого відтінку. Причина — поступове зниження контрастності, яке часто не помічається, але воно впливає на якість життя.
Регулярна потреба у зміні окулярів або контактних лінз — якщо навіть після нової корекції зору залишаються проблеми з гостротою зору, варто звернутися до офтальмолога.
Проблеми із зором уночі — через катаракту темний простір стає менш чітким, що створює небезпеку під час водіння чи пересування у слабкому освітленні.
Інколи симптоми проявляються як двоїння зображення одним оком. Це може бути тимчасовим явищем, але якщо воно повторюється, варто розглядати його як можливий сигнал розвитку катаракти.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми глаукоми, які часто ігнорують.