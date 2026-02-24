Какие ранние симптомы катаракты часто игнорируют

Катаракту называют одним из самых распространенных глазных заболеваний, которое постепенно ухудшает качество зрения. Причина – помутнение хрусталика, который в норме должен быть прозрачным. Многие люди не обращают внимания на заболевание, ведь на ранних этапах признаки катаракты могут быть малозаметными.

ТОП ранних симптомов катаракты, о которых следует знать:

Нечеткость зрения – один из первых симптомов болезни. У человека появляется ощущение, что смотрит сквозь запотевшее или грязное стекло. Это состояние затрудняет чтение, распознавание лиц и работу с мельчайшими деталями.

Повышенная чувствительность к свету – дискомфорт может вызвать яркий солнечный свет или блики фар автомобилей ночью. Это создает проблемы при вождении и нахождении в хорошо освещенных помещениях.

Появление ореолов вокруг источников света может появляться сияние или размытые круги вокруг ламп или фар. Это значительно усложняет ориентацию в темное время суток.

Изменение восприятия цветов – оттенки становятся менее яркими, а белые предметы приобретают желтоватый оттенок. Причина – постепенное снижение контрастности, которое часто не замечается, но оно влияет на качество жизни.

Регулярная потребность в изменении очков или контактных линз – если даже после новой коррекции зрения остаются проблемы с остротой зрения, следует обратиться к офтальмологу.

Проблемы со зрением ночью – из-за катаракты темное пространство становится менее четким, что создает опасность во время вождения или передвижения в слабом освещении.

Иногда симптомы проявляются как двоение изображения одним глазом. Это может быть временным явлением, но если оно повторяется, следует рассматривать его как возможный сигнал развития катаракты.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах глаукомы, которые часто игнорируют.



