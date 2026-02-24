logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Какие ранние симптомы катаракты часто игнорируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие ранние симптомы катаракты часто игнорируют

Названы ранние симптомы катаракты, которые часто игнорируют

24 февраля 2026, 17:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Катаракту называют одним из самых распространенных глазных заболеваний, которое постепенно ухудшает качество зрения. Причина – помутнение хрусталика, который в норме должен быть прозрачным. Многие люди не обращают внимания на заболевание, ведь на ранних этапах признаки катаракты могут быть малозаметными.

Какие ранние симптомы катаракты часто игнорируют

Проблемы со зрением. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов катаракты, о которых следует знать:

Нечеткость зрения – один из первых симптомов болезни. У человека появляется ощущение, что смотрит сквозь запотевшее или грязное стекло. Это состояние затрудняет чтение, распознавание лиц и работу с мельчайшими деталями.

Повышенная чувствительность к свету – дискомфорт может вызвать яркий солнечный свет или блики фар автомобилей ночью. Это создает проблемы при вождении и нахождении в хорошо освещенных помещениях.

Появление ореолов вокруг источников света может появляться сияние или размытые круги вокруг ламп или фар. Это значительно усложняет ориентацию в темное время суток.

Изменение восприятия цветов – оттенки становятся менее яркими, а белые предметы приобретают желтоватый оттенок. Причина – постепенное снижение контрастности, которое часто не замечается, но оно влияет на качество жизни.

Регулярная потребность в изменении очков или контактных линз – если даже после новой коррекции зрения остаются проблемы с остротой зрения, следует обратиться к офтальмологу.

Проблемы со зрением ночью – из-за катаракты темное пространство становится менее четким, что создает опасность во время вождения или передвижения в слабом освещении.

Иногда симптомы проявляются как двоение изображения одним глазом. Это может быть временным явлением, но если оно повторяется, следует рассматривать его как возможный сигнал развития катаракты.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах глаукомы, которые часто игнорируют.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости