Вживання цих продуктів призводить до страшного головного болю: про що кажуть медики

Мігрень — це сильний головний біль, який часто супроводжується підвищеною чутливістю до світла, болем з одного боку голови, нудотою і навіть блювотою. Крім фізіологічних причин, певні продукти харчування можуть провокувати напад мігрені, серед яких шоколад та алкоголь.

За даними OnlyMyHealth, харчові фактори відіграють важливу роль у розвитку цього стану, і деяким людям варто уважно стежити за тим, що вони споживають.

Кофеїн може діяти двояко. Для одних людей він пом’якшує симптоми мігрені, а для інших стає тригером нападу. Різка відмова від кави або інших кофеїновмісних напоїв може спричиняти головні болі відміни, тому фахівці радять підтримувати стабільну дозу та знижувати її поступово.

Витримані сири — ще один потенційний фактор. Чеддер, пармезан, гауда та інші сири містять тирамін, що утворюється під час дозрівання білків. Тирамін здатний провокувати мігрень, особливо у людей, чутливих до цього сполуки.

Перероблене м’ясо та ковбаси також здатні спровокувати головний біль. Солоне та оброблене м’ясо, зокрема бекон, салямі та ковбаси, містить нітрати та нітрити, які можуть розширювати судини і впливати на виникнення нападів мігрені.

Алкоголь, особливо червоне вино, давно відомий як тригер мігрені. Механізм його впливу складний, однак алкоголь може спричиняти зневоднення та змінювати кровообіг, що підвищує ризик розвитку нападу.

Шоколад поєднує в собі кофеїн і тирамін, тому може бути потенційним провокатором мігрені. Дослідження, опубліковане в журналі MDPI’s Nutrients, підтверджує, що споживання шоколаду може спричиняти головний біль у чутливих осіб.

