Употребление этих продуктов приводит к страшной головной боли: о чем говорят медики

Мигрень – это сильная головная боль, которая часто сопровождается повышенной чувствительностью к свету, болью с одной стороны головы, тошнотой и даже рвотой. Кроме физиологических причин, некоторые продукты питания могут провоцировать приступ мигрени, среди которых шоколад и алкоголь.

По данным OnlyMyHealth, пищевые факторы играют немаловажную роль в развитии этого состояния, и некоторым людям следует внимательно следить за тем, что они потребляют.

Кофеин может действовать двояко. Для одних людей он смягчает симптомы мигрени, а для других становится триггером приступа. Резкий отказ от кофе или других кофеинсодержащих напитков может вызывать головные боли отмены, поэтому специалисты советуют поддерживать стабильную дозу и снижать ее постепенно.

Выдержанные сыры – еще один потенциальный фактор. Чеддер, пармезан, гауда и другие сыры содержат тирамин, образующийся при созревании белков. Тирамин способен провоцировать мигрень, особенно у людей, чувствительных к этому соединению.

Переработанное мясо и колбасы способны спровоцировать головную боль. Соленое и обработанное мясо, в частности бекон, салями и колбасы, содержит нитраты и нитриты, которые могут расширять сосуды и влиять на возникновение приступов мигрени.

Алкоголь , особенно красное вино, давно известен как триггер мигрени. Механизм его влияния сложен, однако алкоголь может вызвать обезвоживание и изменять кровообращение, что повышает риск развития приступа.

Шоколад сочетает в себе кофеин и тирамин, потому может быть потенциальным провокатором мигрени. Исследование, опубликованное в журнале MDPI's Nutrients , подтверждает, что потребление шоколада может вызывать головную боль у чувствительных лиц.

