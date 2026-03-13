Розкрито несподівану правду про ідеальний час вживання кави: про це знають одиниці
Розкрито несподівану правду про ідеальний час вживання кави: про це знають одиниці

Експерт зазначив, що є оптимальний момент для того, щоб випити каву

13 березня 2026, 17:00
Клименко Елена

Фахівці радять почекати приблизно півтори години після пробудження, перш ніж випити першу чашку кави. Доктор Майкл Бреус пояснює, що це допомагає організму ефективніше "прокинутися" і навіть підвищує рівень енергії, повідомляє Mirror.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначає, що час, коли людина відчуває сонливість або бадьорість, залежить від її "хронотипу". Ранні птахи починають виробляти гормон сну мелатонін близько 20:00, через що до 21:30 можуть почуватися втомленими. Відповідно до цього, існує "оптимальний" час для споживання кави.

Бреус наголошує, що під час сну організм втрачає значну кількість води – майже літр – через випаровування під час дихання. Кава, будучи сечогінним засобом, лише посилює зневоднення, що робить ранковий кофеїн менш ефективним. Тому лікар радить випити спочатку 3–4 склянки води та почекати 90 хвилин, щоб організм відновив водний баланс.

Ще один аргумент – гормони пробудження. Після сну рівень кортизолу та адреналіну у мозку високий, і вони вже виконують стимулюючу роль. Додавання кави в цей момент не підсилює енергію, а лише створює додаткове навантаження на організм. Коли ж рівень цих гормонів природним чином знижується через 90 хвилин, кофеїн починає ефективніше стимулювати, підсилюючи бадьорість.

Дослідження Університету Арізони 2025 року також підтверджує, що оптимально чекати до двох годин після пробудження. Доктор Майкл Гарднер пояснює, що рівень аденозину, який кофеїн блокуватиме, спершу низький, і ранкова чашка кави дає менший ефект. Після його підвищення кофеїн працює ефективніше, забезпечуючи сильніший заряд енергії.

 Як вже писали "Коментарі", британські медичні фахівці закликали уважніше ставитися до вживання популярного знеболювального препарату — ібупрофену. За їхніми словами, хоча цей засіб широко використовується для зменшення болю та запалення, у деяких випадках він може негативно впливати на стан нирок, повідомляють британські медіа з посиланням на профільні організації, що займаються питаннями здоров’я нирок.



