Ви будете шоковані: стало відомо, чому мозок так "тягнеться" до негативу

Якщо ви помічаєте, що часто зациклюєтеся на негативних думках і добре пам’ятаєте неприємні моменти минулих років, але при цьому швидко забуваєте приємне, знайте: це не унікальна риса вашої особистості, а явище, яке десятиліттями досліджують у галузі еволюційної психології. У статті для Forbes психолог Марк Треверс виділяє три ключові причини, через які мозок тяжіє до негативу, та пропонує способи, як з цим працювати.

Фото: з відкритих джерел

1. Мозок еволюційно налаштований на негатив

Наш мозок розвивався з метою виживання, і це означало максимальної уваги до всього, що могло становити загрозу. Пропустити потенційну небезпеку могло коштувати життя, тоді як ігнорування позитивних моментів, наприклад красивого пейзажу чи приємного звуку, рідко мало серйозні наслідки.

Сьогодні навіть соціальні відторгнення, критика або фінансова невизначеність мозок сприймає як потенційну небезпеку.

"Ви можете довго прокручувати в голові роздратований тон колеги або власну помилку, перебуваючи у безпеці. Важливо пам’ятати, що мозок не намагається вас мучити, він просто намагається захистити вас найкращим доступним йому способом", — пише Треверс.

2. Негатив допомагає уникати проблем

Дослідження показують, що негативні спогади яскравіші за позитивні. Це відбувається через активність мигдалеподібного тіла, що надає пріоритет емоційно забарвленим спогадам.

Люди емоційно більше реагують на втрати, ніж на здобутки, що впливає на прийняття рішень, мотивацію та самосприйняття, допомагаючи запобігати майбутнім негативним подіям.

Проблема в тому, що без свідомого акценту на позитиві мозок за замовчуванням концентруватиметься на помилках і ризиках, що може створити постійний страх.

3. Негатив формує замкнене коло емоцій

Дослідження 2014 року у Psychoneuroendocrinology показало, що зациклення на негативі після стресу підвищує реакцію кортизолу на майбутні стресори. Мозок адаптується до очікування небезпеки та реагує сильніше наступного разу, навіть якщо загрози немає.

Добра новина: ці цикли можна перервати, формуючи нові ментальні звички. Дослідження підтверджують ефективність таких практик:

Усвідомленість і заземлення. Спостерігайте за думками без осуду і запитуйте: "Чи можна побачити це інакше?"

Фокус на вдячності та позитиві. Регулярне перерахування того, за що ви вдячні, підвищує активність зон мозку, пов’язаних із благополуччям, і знижує стрес. Утримання позитивного моменту 10–20 секунд допомагає його глибше закодувати, протидіючи негативному упередженню.

Когнітивний рефреймінг. Техніки когнітивно-поведінкової терапії допомагають протистояти негативним думкам: "Це справді ворожий намір чи просто непорозуміння?".

