Если вы замечаете, что часто зацикливаетесь на негативных мыслях и хорошо помните неприятные моменты прошлых лет, но при этом быстро забываете приятное, знайте: это не уникальная черта вашей личности, а явление, исследованное десятилетиями в области эволюционной психологии. В статье для Forbes психолог Марк Треверс выделяет три ключевые причины, по которым мозг тяготеет к негативу, и предлагает способы, как с этим работать.

Фото: из открытых источников

1. Мозг эволюционно настроен на негатив

Наш мозг развивался с целью выживания, и это означало максимальное внимание ко всему, что могло представлять угрозу. Пропустить потенциальную опасность могла стоить жизнь, тогда как игнорирование положительных моментов, например красивого пейзажа или приятного звука, редко имело серьезные последствия.

Сегодня даже социальные отторжения, критика или финансовая неопределенность мозг воспринимают как потенциальную опасность.

"Вы можете долго прокручивать в голове раздраженный тон коллеги или собственную ошибку, находясь в безопасности. Важно помнить, что мозг не пытается вас мучить, он просто пытается защитить вас лучшим доступным ему способом", — пишет Треверс.

2. Негатив помогает избегать проблем

Исследования показывают, что негативные воспоминания ярче положительных. Это происходит из-за активности миндалевидного тела, что придает приоритет эмоционально окрашенным воспоминаниям.

Люди эмоционально больше реагируют на потери, чем на достижения, что влияет на принятие решений, мотивацию и самовосприятие, помогая предотвращать будущие негативные события.

Проблема в том, что без сознательного акцента на позитиве мозг по умолчанию сконцентрируется на ошибках и рисках, что может создать постоянный страх.

3. Негатив формирует замкнутый круг эмоций

Исследование 2014 года в Psychoneuroendocrinology показало, что зацикливание на негативе после стресса повышает реакцию кортизола на будущие стрессоры. Мозг адаптируется к ожиданию опасности и сильнее реагирует в следующий раз, даже если угрозы нет.

Хорошая новость: эти циклы можно прервать, формируя новые ментальные привычки. Исследования подтверждают эффективность следующих практик:

Осознанность и заземление. Наблюдайте за мыслями без порицания и спрашивайте: "Можно ли увидеть это иначе?"

Фокус на благодарности и позитиве. Регулярное перечисление того, за что вы благодарны, повышает активность зон мозга, связанных с благополучием, и снижает стресс. Удержание положительного момента 10–20 секунд помогает его глубже закодировать, противодействуя отрицательному предубеждению.

Когнитивный рефрейминг. Техники когнитивно-поведенческой терапии помогают противостоять негативным мыслям: "Это действительно враждебное намерение или просто недоразумение?"

Ранее портал "Комментарии" писал , что финики – это не только вкусные и сладкие сухофрукты, но и источник полезных веществ: клетчатки, калия и антиоксидантов. Они веками считаются символом жизни и гостеприимства на Востоке, а сегодня часто используются как натуральная замена сахара и обработанной сладости.