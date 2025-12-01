Кому фініки категорично протипоказані: експерти здивували порадами щодо їх споживання

Фініки – це не лише смачні та солодкі сухофрукти, а й джерело корисних речовин: клітковини, калію та антиоксидантів. Вони століттями вважаються символом життя та гостинності на Сході, а сьогодні часто використовуються як натуральна заміна цукру та обробленим солодощам. Незважаючи на численні переваги, фініки можуть потребувати обмеження або повного виключення з раціону для певних категорій людей через свій склад і властивості.

Фото: з відкритих джерел

Ці сухофрукти багаті природними цукрами — глюкозою та фруктозою — і не містять шкідливих добавок, поширених у солодощах, наприклад, пальмових жирів. При помірному вживанні вони допомагають знизити потяг до солодкого і контролювати апетит, а також забезпечують організм мінералами та вітамінами.

Проте фініки не підходять усім. Людям із цукровим діабетом другого типу або порушенням толерантності до глюкози слід обережно вводити їх у раціон, адже високий вміст природних цукрів може швидко підвищувати рівень глюкози в крові. Також слід контролювати порції та враховувати фініки в загальному щоденному споживанні вуглеводів.

Тим, хто дотримується низьковуглеводної або кето-дієти, слід уникати фініків через високий вміст цукру, що може вивести організм із стану кетозу. Людям із надмірною вагою теж варто обмежувати їх споживання, адже фініки досить калорійні.

Особам із проблемами травлення, зокрема синдромом подразненого кишечника, велика кількість клітковини та фруктози у фініках може викликати здуття, гази чи діарею. Також фініки містять оксалати, тому тим, хто схильний до утворення каменів у нирках, слід вживати їх помірно.

Стоматологи попереджають про ризик карієсу: липка консистенція та високий вміст цукру створюють сприятливе середовище для бактерій. Алергічні реакції на фініки зустрічаються рідко, але можливі свербіж, набряк або проблеми з диханням. Маленьким дітям до двох років давати фініки небезпечно через ризик задухи та перевантаження травної системи.

Для безпечного споживання дієтологи радять комбінувати фініки з продуктами, що уповільнюють засвоєння цукру, наприклад, йогуртом, сиром або кашею. Також корисно чергувати їх з іншими сухофруктами та ягодами для більшої користі та клітковини. Свідомий підхід, контроль порцій та консультація з лікарем допоможуть отримати користь від фініків без шкоди для здоров’я.

