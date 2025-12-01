Ця хвороба вже незабаром стане загрозою для кожного: термінове звернення медиків

Пташиний грип виявився здатним обходити один із головних природних захисних механізмів людини — підвищення температури тіла. Саме лихоманка зазвичай створює для вірусів несприятливі умови, уповільнюючи їх розмноження. Однак, як з’ясували науковці Кембриджського університету, цей механізм майже не впливає на пташиний грип. Про результати повідомило видання Daily Mail.

Дослідження вчених. Фото: з відкритих джерел

Дослідники нагадують, що звичайні людські штами грипу локалізуються переважно у верхніх дихальних шляхах, де температура тримається на рівні приблизно 33°C. Коли організм реагує лихоманкою, нагріваючись до 40–41°C, розмноження таких вірусів сповільнюється, що дає імунітету змогу швидше впоратися з хворобою.

Пташиний грип поводиться інакше: його віруси чудово виживають у теплішому середовищі — в нижніх дихальних шляхах або навіть кишечнику птахів, де температура досягає 40–42°C. Для людини це майже межові значення, і підвищення температури під час хвороби не створює достатнього тиску на вірус.

Щоб перевірити поведінку патогену, науковці інфікували мишей різними штамами. В умовах, які імітували людську лихоманку, звичайний грип втрачав здатність активно розмножуватися, тоді як пташиний продовжував поширюватися та спричиняв тяжкі ураження. Дослідники наголошують, що необхідні додаткові експерименти на тваринах, фізіологічно ближчих до людей, однак уже зараз очевидно: лихоманка не є ефективною протидією цій інфекції.

Керівник роботи, молекулярний вірусолог Сем Вілсон, підкреслює, що випадки зараження людей рідкісні, але щороку все ж фіксується кілька десятків. При цьому смертність серед інфікованих залишається дуже високою. Розуміння того, чому пташиний грип викликає такі тяжкі наслідки, має важливе значення для моніторингу та підготовки до можливих пандемічних сценаріїв.

Актуальність теми зросла після смерті жителя штату Вашингтон, який заразився рідкісним штамом пташиного грипу — другим смертельним випадком у США. У Європі також попереджають, що потенційна пандемія може бути серйознішою за Covid-19. Особливе занепокоєння викликає осінній період міграції птахів, коли ризики поширення вірусу зростають. Фахівці не виключають, що патоген може адаптуватися до передавання між людьми, що створює загрозу нового масштабного спалаху.

Як вже писали "Коментарі", нове дослідження шведських вчених виявило можливий зв’язок між татуюваннями та підвищеним ризиком меланоми — найбільш небезпечної форми раку шкіри. Про результати повідомило видання Science Alert.