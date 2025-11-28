Татуювання призводить до невиліковної хвороби: термінове застереження медиків

Нове дослідження шведських вчених виявило можливий зв’язок між татуюваннями та підвищеним ризиком меланоми — найбільш небезпечної форми раку шкіри. Про результати повідомило видання Science Alert.

У дослідженні взяли участь понад 11 тисяч людей. Воно показало, що ймовірність розвитку меланоми у тих, хто має татуювання, була на 29% вищою, ніж у тих, хто бодіарту не має.

Науковці підкреслюють, що це поки не доведений причинно-наслідковий зв’язок, проте дані свідчать про необхідність подальшого вивчення впливу татуювальних пігментів на організм.

Дослідження також показало, що татуювання не впливають на ризик плоскоклітинного раку шкіри — іншого типу шкірної онкології, менш небезпечного, ніж меланома, але теж пов’язаного з ультрафіолетовим випромінюванням.

Вчені проаналізували національні шведські реєстри, обравши людей віком 20–60 років, яким у 2014–2017 роках діагностували меланому або плоскоклітинний рак. Кожному випадку підібрали трьох учасників без раку для порівняння за віком і статтю. Усім учасникам надіслали анкети щодо наявності татуювань, їхнього розміру, розташування та часу нанесення.

З 5695 респондентів групи меланоми 1598 мали діагноз. Аналіз показав, що найбільший ризик спостерігався у людей, які мали татуювання понад десять років, хоча вибірка цієї підгрупи була невеликою.

Неочікувано, розмір татуювання не впливав на ймовірність меланоми, хоча більша кількість чорнила теоретично могла б містити більше потенційно небезпечних сполук. Дослідники припускають, що частина пігменту з часом переміщується до лімфатичних вузлів, де може викликати хронічне запалення — фактор, пов’язаний із деякими видами раку.

