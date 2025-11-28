logo

BTC/USD

91539

ETH/USD

3052.21

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Татуировка приводит к неизлечимой болезни: срочная оговорка медиков
commentss НОВОСТИ Все новости

Татуировка приводит к неизлечимой болезни: срочная оговорка медиков

Татуировки, давно ставшие популярным элементом моды, могут повышать риск меланомы.

28 ноября 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Новое исследование шведских ученых выявило возможную связь между татуировками и повышенным риском меланомы – наиболее опасной формы рака кожи. О результатах сообщило издание Science Alert.

Татуировка приводит к неизлечимой болезни: срочная оговорка медиков

Фото: из открытых источников

В исследовании приняли участие более 11 тысяч человек. Оно показало, что вероятность развития меланомы у тех, кто имеет татуировку, была на 29% выше, чем у тех, кто не имеет бодиарта.

Ученые подчеркивают, что это пока не доказанная причинно-следственная связь, однако данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения влияния татуировочных пигментов на организм.

Исследование также показало, что татуировки не влияют на риск плоскоклеточного рака кожи – другого типа кожной онкологии, менее опасного, чем меланома, но тоже связанного с ультрафиолетовым излучением.

Ученые проанализировали национальные шведские реестры, выбрав людей в возрасте 20-60 лет, которым в 2014-2017 годах диагностировали меланому или плоскоклеточный рак. В каждом случае подобрали трех участников без рака для сравнения по возрасту и полу. Всем участникам прислали анкеты о наличии татуировок, их размере, расположении и времени нанесения.

Из 5695 респондентов группы меланомы 1598 г. имели диагноз. Анализ показал, что наибольший риск наблюдался у людей с татуировкой более десяти лет, хотя выборка этой подгруппы была небольшой.

Неожиданно, размер татуировки не влиял на вероятность меланомы, хотя большее количество чернил теоретически могло бы содержать больше потенциально опасных соединений. Исследователи предполагают, что часть пигмента со временем перемещается в лимфатические узлы, где может вызвать хроническое воспаление — фактор, связанный с некоторыми видами рака.

Как уже писали "Комментарии", если вы часто ощущаете газообразование, вздутие или дискомфорт в животе, травяные чаи могут стать простым и эффективным способом облегчения симптомов. Одним из самых полезных напитков для желудочно-кишечного тракта диетологи считают чай с перечной мятой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости