Татуировка приводит к неизлечимой болезни: срочная оговорка медиков

Новое исследование шведских ученых выявило возможную связь между татуировками и повышенным риском меланомы – наиболее опасной формы рака кожи. О результатах сообщило издание Science Alert.

В исследовании приняли участие более 11 тысяч человек. Оно показало, что вероятность развития меланомы у тех, кто имеет татуировку, была на 29% выше, чем у тех, кто не имеет бодиарта.

Ученые подчеркивают, что это пока не доказанная причинно-следственная связь, однако данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения влияния татуировочных пигментов на организм.

Исследование также показало, что татуировки не влияют на риск плоскоклеточного рака кожи – другого типа кожной онкологии, менее опасного, чем меланома, но тоже связанного с ультрафиолетовым излучением.

Ученые проанализировали национальные шведские реестры, выбрав людей в возрасте 20-60 лет, которым в 2014-2017 годах диагностировали меланому или плоскоклеточный рак. В каждом случае подобрали трех участников без рака для сравнения по возрасту и полу. Всем участникам прислали анкеты о наличии татуировок, их размере, расположении и времени нанесения.

Из 5695 респондентов группы меланомы 1598 г. имели диагноз. Анализ показал, что наибольший риск наблюдался у людей с татуировкой более десяти лет, хотя выборка этой подгруппы была небольшой.

Неожиданно, размер татуировки не влиял на вероятность меланомы, хотя большее количество чернил теоретически могло бы содержать больше потенциально опасных соединений. Исследователи предполагают, что часть пигмента со временем перемещается в лимфатические узлы, где может вызвать хроническое воспаление — фактор, связанный с некоторыми видами рака.

