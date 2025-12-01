Эта болезнь уже в скором времени станет угрозой для каждого: срочное обращение медиков

Птичий грипп оказался способным обходить один из главных естественных защитных механизмов человека — повышение температуры тела. Именно лихорадка обычно создает для вирусов неблагоприятные условия, замедляя их размножение. Однако, как выяснили учёные Кембриджского университета, этот механизм почти не влияет на птичий грипп. О результатах сообщило издание Daily Mail.

Исследование ученых. Фото: из открытых источников

Исследователи напоминают, что обычные человеческие штаммы гриппа локализуются преимущественно в верхних дыхательных путях, где температура держится примерно на 33°C. Когда организм реагирует на лихорадку, нагреваясь до 40–41°C, размножение таких вирусов замедляется, что позволяет иммунитету быстрее справиться с болезнью.

Птичий грипп ведет себя иначе: его вирусы прекрасно выживают в более теплой среде — в нижних дыхательных путях или даже в кишечнике птиц, где температура достигает 40–42°C. Для человека это почти граничные значения, и повышение температуры во время болезни не создает достаточное давление на вирус.

Чтобы проверить поведение патогена, ученые инфицировали мышей разными штаммами. В условиях, имитирующих человеческую лихорадку, обычный грипп терял способность активно размножаться, тогда как птичий продолжал распространяться и производил тяжелые поражения. Исследователи отмечают, что необходимы дополнительные эксперименты на животных, физиологически более близких к людям, однако уже сейчас очевидно: лихорадка не является эффективным противодействием этой инфекции.

Руководитель работы, молекулярный вирусолог Сэм Уилсон, подчеркивает, что случаи заражения людей редки, но каждый год все же фиксируется несколько десятков. При этом смертность среди инфицированных остается очень высокой. Понимание того, почему птичий грипп вызывает столь тяжелые последствия, имеет важное значение для мониторинга и подготовки к возможным пандемическим сценариям.

Актуальность темы выросла после смерти жителя штата Вашингтон, заразившегося редким штаммом птичьего гриппа — вторым смертельным исходом в США. В Европе также предупреждают, что потенциальная пандемия может быть серьезнее Covid-19. Особую обеспокоенность вызывает осенний период миграции птиц, когда риски распространения вируса возрастают. Специалисты не исключают, что патоген может адаптироваться к передаче между людьми, что создает угрозу новой масштабной вспышки.

Как уже писали "Комментарии", новое исследование шведских ученых выявило возможную связь между татуировками и повышенным риском меланомы — наиболее опасной формы рака кожи. О результатах сообщило издание Science Alert.