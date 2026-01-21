Ваше життя на волосині через цю хворобу: медики терміново дали пораду про захист

Вітряна віспа, або вітрянка, викликана вірусом Varicella-zoster, який належить до родини герпесвірусів і здатний залишатися в організмі людини на все життя. Ця інфекція вважається досить поширеною: переважна більшість дітей переносять хворобу без серйозних наслідків, проте дорослі, які ще не хворіли на вітрянку, особливо вразливі.

Фото: з відкритих джерел

У дорослих вірус може викликати більш агресивну реакцію імунної системи, що часто призводить до тяжчих проявів та ризику серйозних ускладнень. Статистика свідчить, що близько 90% людей переносять вітрянку в дитячому віці, але приблизно 10% дорослих залишаються сприйнятливими до захворювання.

Серед найнебезпечніших ускладнень для дорослих виділяють:

· тяжку пневмонію, яка може спровокувати дихальну недостатність;

· енцефаліт — запалення головного мозку, що може призвести до інвалідності або смерті;

· ураження печінки та нирок (гепатит, нефрит) та інших внутрішніх органів;

· бактеріальні інфекції шкіри після розчісування висипу.

Особливо обережними слід бути вагітним жінкам, адже вірус може стати причиною серйозних вроджених вад у плода. Також високий ризик ускладнень у людей з ослабленим імунітетом та у пацієнтів із хронічними захворюваннями серця, легенів чи інших систем.

Найефективніший спосіб захисту від вітряної віспи — вакцинація. Щеплення рекомендується дорослим, які не хворіли на вітрянку та не отримували щеплення в дитинстві. Крім того, важливо уникати контактів із хворими під час спалахів та дотримуватися базових заходів гігієни.

Як вже писали "Коментарі", коли мова заходить про корисну морську рибу, найчастіше згадують лосось або скумбрію. Ці види давно асоціюються зі здоровим харчуванням, адже багаті на омега-3 та білок. Водночас їхня вартість робить такий вибір не завжди доступним.