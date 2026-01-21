logo_ukra

RU UA
Ваше життя на волосині через цю хворобу: медики терміново дали пораду про захист
Ваше життя на волосині через цю хворобу: медики терміново дали пораду про захист

Вітрянка, або вітряна віспа, є одним із найпоширеніших інфекційних захворювань, яке частіше трапляється у дітей, проте також може вражати дорослих

21 січня 2026, 10:30
Автор:
Клименко Елена

Вітряна віспа, або вітрянка, викликана вірусом Varicella-zoster, який належить до родини герпесвірусів і здатний залишатися в організмі людини на все життя. Ця інфекція вважається досить поширеною: переважна більшість дітей переносять хворобу без серйозних наслідків, проте дорослі, які ще не хворіли на вітрянку, особливо вразливі.

Ваше життя на волосині через цю хворобу: медики терміново дали пораду про захист

Фото: з відкритих джерел

У дорослих вірус може викликати більш агресивну реакцію імунної системи, що часто призводить до тяжчих проявів та ризику серйозних ускладнень. Статистика свідчить, що близько 90% людей переносять вітрянку в дитячому віці, але приблизно 10% дорослих залишаються сприйнятливими до захворювання.

Серед найнебезпечніших ускладнень для дорослих виділяють: 

·         тяжку пневмонію, яка може спровокувати дихальну недостатність;

·         енцефаліт — запалення головного мозку, що може призвести до інвалідності або смерті; 

·         ураження печінки та нирок (гепатит, нефрит) та інших внутрішніх органів;

·         бактеріальні інфекції шкіри після розчісування висипу.

Особливо обережними слід бути вагітним жінкам, адже вірус може стати причиною серйозних вроджених вад у плода. Також високий ризик ускладнень у людей з ослабленим імунітетом та у пацієнтів із хронічними захворюваннями серця, легенів чи інших систем.

Найефективніший спосіб захисту від вітряної віспи — вакцинація. Щеплення рекомендується дорослим, які не хворіли на вітрянку та не отримували щеплення в дитинстві. Крім того, важливо уникати контактів із хворими під час спалахів та дотримуватися базових заходів гігієни.

